Gaoua : La première foire régionale des produits forestiers non ligneux pour valoriser les ressources naturelles locales

Gaoua, 6 novembre 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région du Djôrô, Robert Zoungrana, représentant le gouverneur, a présidé, ce jeudi à Gaoua, la cérémonie d’ouverture de la première édition de la Foire régionale des produits forestiers non ligneux (PFNL), organisée par la direction régionale de l’Environnement. Placé sous le signe de la valorisation des richesses forestières, l’événement se veut un cadre d’échanges, de promotion et de sensibilisation à la préservation des ressources naturelles.

Selon le secrétaire général de la région, Robert Zoungrana, cette initiative du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement vise à mieux faire connaître les produits forestiers non ligneux, souvent négligés malgré leur importance économique, nutritionnelle et sanitaire.

Il a salué la tenue de cette première édition dans la région du Djôrô et encouragé les acteurs à s’investir pour en faire un succès.

« J’espère que cette première édition ouvrira la voie à une tradition annuelle de valorisation des produits forestiers locaux », a-t-il déclaré.

Le directeur régional de l’Environnement du Djôrô, le lieutenant-colonel Bonaventure Traoré, a indiqué que la foire constitue une vitrine pour mettre en lumière le savoir-faire local en matière de transformation et de valorisation des ressources forestières.

Divers produits y sont exposés, notamment le beurre de karité, le soumbala, la poudre de baobab et le miel, réputés pour leurs multiples vertus.

« Cette foire vise également à sensibiliser la population sur la nécessité de protéger les forêts, sources de ces produits, et à renforcer la visibilité des acteurs locaux, en particulier ceux qui n’ont pas pu participer à la foire nationale tenue à Bobo-Dioulasso en 2024 », a-t-il ajouté.

La foire se poursuit jusqu’au 8 novembre 2025 sur la place de la Nation à Gaoua.

Agence d’Information du Burkina

