France/Surendettement : le Premier ministre cris au secours

Ouagadougou, 27 mai 2025 (AIB) – Le Premier français, François Bayrou, a demandé mardi aux citoyens de participer à la stabilisation du budget national, dont la dette a atteint un niveau insupportable

« Je proposerai aux Français un plan de retour à l’équilibre des finances publiques sur trois ou quatre années. […] Le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l’équilibre des finances publiques et ce plan de retour à l’équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation, a déclaré M. Bayrou à BFMTV », précisant que ce plan serait présenté en juillet.

Le premier ministre a reconnu que le pays est « endetté » et qu’il produit moins que ses voisins. Dans le même temps, il a précisé que les dépenses mensuelles des Français sont supérieures de 10% à leurs revenus

Agence d’information du Burkina