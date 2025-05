BURKINA-CULTURE-VALORISATION-INTRUMENTS

FITO 2025 : Sembla et Bwaba à l’honneur à la 3e édition prévue du 29 mai au 1er juin

Ouagadougou, 22 mai 2025 (AIB)- Le promoteur du Festival international des instruments et danses traditionnels de Ouagadougou (FITO), Marc Koussoubé a annoncé jeudi, lors d’une conférence, que la participation des communautés Sembla et Bwaba à la troisième édition de l’évènement culturel vise à promouvoir la culture du Burkina Faso.

Selon le promoteur du Festival international des instruments et danses traditionnels de Ouagadougou (FITO), Marc Koussoubé, l’innovation majeure de l’édition 2025 est la participation de deux communautés invités d’honneur que sont les Sembla et Bwaba.

M. Koussoubé par ailleurs président du comité d’organisation de l’évènement a précisé que 20 troupes de danses traditionnelles prendront part au festival qui se tiendra du 29 mai au 1er 2025 au musée national de Ouagadougou.

Le promoteur du festival qui était jeudi devant les journalistes a souligné que la 3e édition du FITO qui se tiendra sous le thème, « Jeunesse et culture : quels repères pour notre société de demain », se veut un espace de transmission et de promotion des valeurs culturelles africaines positives.

A l’écouter, après deux éditions couronnées de succès, malgré un contexte sécuritaire et socio-économique difficile, le FITO veut faire de la sauvegarde du patrimoine culturel, son cheval de bataille pour un Burkina prospère.

« A l’heure de la refondation nationale, il est plus que jamais nécessaire de s’intéresser aux repères culturels que nous transmettons à notre jeunesse, socle de toute société », a-t-il soutenu.

Marc Koussoubé également noté que les Sambla, originaires des régions des Hauts-Bassins et les Bwaba, majoritairement installés dans la Boucle du Mouhoun possèdent un patrimoine culturel riche et varié.

De l’avis du président du comité d’organisation du festival, chacune des deux communes sera représentée avec deux troupes de danse traditionnelle, une exposition d’objets culturels et de mets locaux.

« Le FITO est une initiative de l’association La Source, dédié à la promotion, la valorisation et la sauvegarde des instruments et danses traditionnels, patrimoine matériel et immatériel de notre pays et du continent africain », a-t-il fait remarquer.

Plusieurs activités sont au programme des quatre jours de l’évènement. Il s’agit, entre autres, des prestations de troupes et d’artistes instrumentistes traditionnels, des conférences publiques, d’une rue marchande, des ateliers d’initiation aux instruments traditionnels et d’une formation en entrepreneuriat relatif à l’élevage et au montage de projet.

M. Koussoubé a appelé la population de Ouagadougou à participer massivement au festival afin qu’il soit une réussite.

En rappel, la 3e édition du FITO 2025 est placée sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ATA