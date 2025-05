Burkina-Sahel-Sebba-Sport-Football-Oscep-Finale

Finale OSCEP: victoire aux tirs au but de l’Ecole Sebba ‘’A’’ devant Sebba ‘’B’’ (4-3)

Sebba, 22 mai 2025 (AIB)-L’équipe de l’Ecole primaire Sebba A a battu aux tirs au but (4-3) le mercredi 21 mai dans ladite localité, celle de l’Ecole Sebba B, lors de la finale de l’Organisation du sport et de la culture à l’école primaire (OSCEP), après un match équilibré dans le temps réglementaire (0-0), a constaté l’AIB.

La ville de Sebba a été animée ce 21 mai 2025 par les activités culturelles et sportives de la Circonscription d’éducation de base de Sebba. La finale en football a opposé l’équipe de Sebba ‘’A’’ à celle de Sebba ‘’B’’.

Cette finale a mobilisé beaucoup de monde. Les élèves, les enseignants, les parents d’élèves et les autorités administratives et communales ont marqué leur présence à la fête. Au coup d’envoi, chaque équipe a montré sa volonté de remporter la coupe, sous les encouragements du public sorti nombreux. Les deux équipes se sont séparées dos à dos à la pause (0-0).

A la reprise, les deux équipes sont revenues avec les mêmes intentions, les joueurs ayant donné le meilleur d’eux-mêmes, sans changer le score. C’est aux épreuves fatidiques des tirs au but que Sebba ‘’A’’ s’est montrée plus adroite en marquant 4 buts contre 3.

Les quatre équipes finalistes ont été primées. Les autres participantes ont reçu des primes d’encouragement.

Avant le début du match, l’inspecteur chef de la circonscription d’éducation de base de Sebba Bali Bako a remercié les organisateurs pour la bonne organisation et les invités pour leur présence à ce rendez-vous. Il a demandé aux parents d’accompagner les activités sportives et culturelles à l’école primaire car le bonheur des enfants, c’est aussi le leur.

Le chef de la circonscription a enfin témoigné sa reconnaissance envers le parrain pour tout ce qu’il a fait. Il s’agit de BoureimaCissé Bary (inspecteur de police en service à Ouagadougou), représenté.

La représente du parrain, madame Samboal Hindatou a transmis toute la reconnaissance de celui-ci pour le choix porté sur sa modeste personne pour accompagner les enfants de la commune de Sebba. « Il est, et restera disponible pour les éditions à venir », rassure-t-elle. Elle a également remercié les premiers responsables de l’éducation, les FDS et les VDP de Sebba pour tout le soutien et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite cette édition sportive.

Agence d’information du Burkina

mam/as/ata