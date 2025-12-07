BURKINA-MALI-ARTISANAT-SALON-SIAMA-CLOTURE

Fin du SIAMA 2025 : Bamako salue le génie créateur africain, le Burkina en lumière

Bamako, 06 déc. 2025 (AIB- Le SIAMA 2025 s’est refermé à Bamako dans une ambiance de fraternité et de coopération sous-régionale, où le Burkina Faso, invité d’honneur, a brillé par la qualité de ses œuvres et les distinctions remportées par ses artisans.

La clôture du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA 2025) s’est tenue à Bamako dans une atmosphère de célébration, de fraternité et de valorisation du génie créateur africain.

Le ministre malien en charge de l’Artisanat, Mamou Daffé, a remercié tous les artisans venus de tous les pays, de la sous-région, du continent et des différentes régions du Mali. Il a également adressé ses remerciements au président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, pour avoir instruit la tenue de cette édition, ainsi qu’au Premier ministre, pour son soutien, son encouragement et ses orientations.

Dans son allocution, le ministre a souligné la forte mobilisation observée pendant les dix jours du salon. Selon lui, cette édition, qualifiée de SIAMA de l’unité nationale et de la renaissance, a montré la vitalité des artisans et la créativité des œuvres exposées.

Il a salué la qualité nettement appréciable des productions, tout en rendant hommage à la Commission d’organisation pour un travail extraordinaire. Avec 1 080 artisans exposants, dans un contexte où certains médias pensaient que le Mali ne serait pas fréquenté, Mamou Daffé estime que cette participation constitue une réponse éclatante démontrant la stabilité du pays et l’engagement de ses citoyens.

Représentant le Burkina Faso à cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre burkinabè de l’Artisanat, Zakaria Gyengani, a rappelé que son pays, aux côtés du Niger, était invités d’honneur. Il a indiqué que le Burkina repart avec des prix d’excellence récompensant l’innovation et le génie, soulignant une participation très brillante. Il a insisté sur le message de fraternité et de solidarité entre les peuples de l’AIS et a invité les artisans burkinabè à persévérer et à améliorer encore leurs techniques de production.

Parmi les lauréats, l’artisan burkinabè Yonli Tenimpagba, originaire de Fada N’Gourma, s’est dit très satisfait après avoir remporté le troisième prix Innovation pour un travail réalisé sur le pagne Faso Danfani. « Cette distinction m’encourage à poursuivre l’innovation », a-t-il déclaré.

De son côté, la promotrice Awa Bâ, lauréate du prix du meilleur jeune artisan, spécialisée dans le recyclage des pneus pour le revêtement de sols, voit dans son prix un moteur pour encourager les jeunes à travailler dur.

La délégation burkinabè, forte de plus de 120 personnes dont une centaine d’artisans, se dit pleinement satisfaite d’avoir exposé, durant dix jours, les merveilles, les innovations et les valeurs de l’artisanat du Burkina.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata