Festival des retrouvailles du Nahouri : Un cadre de promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale

Pô, 2 juillet 2025 (AIB)- La commune de Pô, dans la province du Nahouri, a vibré du 27 au 29 juin 2025, au rythme de la 2e édition du Festival des retrouvailles du Nahouri, initié par le PDG de SAPERO distribution SARL, Damien Anaouè Copia et ses partenaires. Un cadre d’échanges, de promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale entre filles et fils de la localité.

Excursions touristiques, Expositions ventes aux rythmes et sons divers dans une convivialité entre filles, fils et amis du Nahouri, la 2e édition du Festival des retrouvailles s’est tenu du 27 au 29 juin 2025 à la place Némaro de Pô.

Ce fut également des moments d’échanges, de détente, d’excursions touristiques et de retrouvailles avec pour objectif promouvoir les valeurs culturelles, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina à travers la musique..

Les organisateurs de cet événement ont voulu mettre la jeunesse du Nahouri au cœur du renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble au Burkina Faso.

Les festivaliers, les artistes, les ensembles artistiques, humoristes, amis du Nahouri et exposants venus du Burkina, du Ghana et de la Côte d’ivoire, ont communié autour du sport traditionnel, le Maracana, la pétanque et de la musique sur un podium dressé à cet effet.

Sur le même plateau, une cinquantaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux dont Floby, Nourat, Dez Altino, Amzy, Greg, Dj Domi, Aïcha tremblé, Awetou et Kayabu, se sont rivalisés dans un esprit de fraternité avec des démonstrations à couper le souffle.

Pour le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, qui a suivi de bout en bout les différentes prestations, a salué la mobilisation des populations du Nahouri principalement la jeunesse, qui, loin d’être un simple groupe d’âge, est une force vive, un levier stratégique, une semence d’avenir pour le Burkina.

Pour lui, c’est un message fort que la jeunesse du Nahouri donne au monde entier.

« Malgré tout le Burkina reste debout, uni et engagé pour la cohésion sociale et la paix durable malgré tout », a-t-il indiqué.

Au terme des 72 heures de festivités, le promoteur, Damien Anaouè Copia, s’est dit satisfait de la tenue effective de cette deuxième édition.

« A travers cette édition, nous avons trouvé que notre province possède une riche tradition de solidarité, de parenté à plaisanterie, de valeurs partagées et nous devons porter cette flamme dans nos quartiers, dans nos villages, sur les réseaux sociaux, dans nos engagements citoyens », a précisé le promoteur.

Damien Anaouè Copia, a soutenu que la mobilisation des populations surtout les notabilités coutumières de la province autour de l’activité démontre qu’elles sont résolument engagées à cultiver et véhiculer les valeurs de paix.

Rendez-vous est donc pris l’année prochaine pour la troisième édition.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/ar