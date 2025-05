BURKINA FASO-CULTURE-FESTIVAL

Festival de la culture San (FESCUSAN) : une tribune d’expression la culture San

Ouagadougou, 29 mai 2025 (AIB)-La 5e édition du festival de la culture San (FESCUSAN) a débuté ce jeudi 29 mai 2025 et se tiendra jusqu’au 1er mai 2025 au palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané à Ouagadougou sous le thème « L’identité culturelle : de la paix par la culture à la culture de la paix ».

Durant quatre jours, le festival de la culture San va mettre en exergue le patrimoine de la communauté. Il s’agira de spectacles traditionnels comme la danse des masques, la prestation de flûtistes et artistes.

Des expositions gastronomiques en rapport avec les mets locaux des San seront aussi au menu.

Pour le promoteur, Urbain Toé, ce festival va au-delà de l’aspect festif. « Il est avant tout un lieu de mémoire, d’éducation, de valorisation et de transmission de valeur s.»,

Pour lui, à une époque où les défis de la mondialisation menacent l’homogénéité culturelle, il est nécessaire de préserver ce que «les ancêtres nous ont légué de plus précieux : notre identité culturelle ».

Dans un contexte national et sous régional marqué par des tensions sociales, des défis sécuritaires et de bouleversement des identités, le besoin de s’ancrer dans les valeurs culturelles pour construire un avenir commun, a-t-il ajouté.

Selon le Directeur de cabinet du ministre en charge de l’administration territoriale, Bertrand Toé, représentant le ministre d’état, cette initiative qui célèbre l’identité, la mémoire et la richesse de la culture mérite un accompagnement sincère.

Le thème de cette édition résonne profondément dans nos cœurs. « C’est bien en retournant à nos racines et en racontant notre histoire que nous pouvons bâtir un avenir plus stable, plus uni et plus fraternel », a-t-il soutenu.

Pour lui, le peuple San de par sa langue, son organisation sociale, ses pratiques artistiques et spirituelles, a su construire à travers des siècles un patrimoine culturel d’une richesse inestimable.

« Le FESCUSAN qui est à sa cinquième édition, est une occasion précieuse de revisiter cette richesse, de la faire vivre, de la partager et, c’est tout, de la transmettre aux jeunes générations », a-t-il ajouté.

Pour M. TOE, ce festival constitue donc une réponse forte et résolue à ce défi de notre temps et la culture est dynamique, évolutive et vivante. Elle est aussi un facteur de développement économique et social et même politique. Les industries culturelles et créatives offrent des opportunités d’emploi, de revenus et d’échanges.

La communauté bissa est l’invité d’honneur de cette 5ème édition qui se tiendra jusqu’au 1er mai 2025 au palais de la jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané à Ouagadougou.

