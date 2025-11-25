Fasofoot Ligue 1 : Rahimo FC s’empare du fauteuil de leader à Bobo

Bobo-Dioulasso, 23 nov. 2025 (AIB) – Le public sportif de Bobo-Dioulasso a suivi avec intérêt la 10ᵉ journée du championnat national de Ligue 1, disputée au stade Wobi, ce dimanche 23 novembre 2025. Au terme d’un duel maîtrisé, Rahimo FC a pris le dessus sur Salitas FC, s’imposant 2 à 0 grâce à des buts d’Ardjouma Ouattara (57ᵉ) et de Souleymane Kane (80ᵉ).

Avec ce succès, Rahimo FC s’installe en tête du Fasofoot, totalisant 18 points et devançant l’ASFB à la différence de buts (+9 contre +4), tout en comptant deux matches en retard. Après plusieurs journées passées au sommet, l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo cède ainsi son fauteuil de leader.

Rahimo FC devient donc le nouveau patron de la Ligue 1 au soir de cette 10ᵉ journée, relançant davantage le suspense dans la course au titre du championnat national.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata