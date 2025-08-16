Burkina-Boulgou-Initiative-Présidentielle-Faso-Mêbo-Don-

Faso Mêbo : El Hadj Ousseni Sorgho offre 20 tonnes de ciment pour rebâtir Tenkodogo

Tenkodogo, 14 août 2025 (AIB)- L’opérateur économique El Hadj Ousseni Sorgho a fait don, jeudi, de 20 tonnes de ciment à la brigade Faso Mêbo de Tenkodogo. Ce geste, inscrit dans l’initiative présidentielle, entend renforcer les efforts de reconstruction et d’embellissement de la cité.

La remise s’est déroulée en présence du commandant de la brigade de Tenkodogo, du chargé de mission pour la région du Nakambé et de proches de l’opérateur. Le ciment servira à réhabiliter des infrastructures publiques, ériger de nouveaux ouvrages et améliorer le cadre de vie des habitants.

Selon le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, commandant de la brigade, « ce geste répond à l’objectif de Faso Mêbo, qui est de mobiliser les acteurs publics et privés pour construire et embellir nos villes ».

Originaire de Tenkodogo, El Hadj Ousseni Sorgho a souligné que chaque Burkinabè doit, à la mesure de ses moyens, contribuer au développement du pays. « Notre réussite doit avoir un impact sur la société. C’est un devoir de soutenir l’action publique, notamment dans la construction de notre patrie », a-t-il déclaré, invitant les opérateurs privés et la diaspora à rejoindre l’initiative Faso Mêbo.

Le commandant de la brigade a rassuré que le ciment sera utilisé conformément aux besoins identifiés et dans le respect des procédures, afin de produire des ouvrages durables au profit des communautés. Par ce geste, El Hadj Ousseni Sorgho s’inscrit dans la dynamique nationale de solidarité pour la reconstruction et l’embellissement des villes du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

SM/BBP