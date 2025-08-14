Faso Mêbo : des chefs coutumiers offrent 3 tonnes de ciment à l’initiative

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB) – L’Association Lagmtaaba des chefs coutumiers pour la veille citoyenne (ALCVC) a offert, ce jeudi 14 août, trois tonnes de ciment à l’initiative Faso Mêbo, en signe d’engagement patriotique.

« Depuis l’avènement du MPSR2, notre association a toujours manifesté son soutien et son engagement auprès des autorités du pays, en particulier envers le capitaine Ibrahim Traoré et ses vaillants collaborateurs, dans leur mission de sauvegarde de notre nation », a déclaré le président de l’association, le Baloum Naaba de la commune de Komsilga.

Les chefs coutumiers réaffirment leur soutien total à la vision du président, le capitaine Ibrahim Traoré, et à l’initiative Faso Mêbo, afin de garantir un Burkina Faso meilleur.

« C’est la première fois que nous, chefs coutumiers, nous mobilisons pour une action citoyenne d’une telle ampleur », a ajouté le Baloum Naaba.

Le président de l’association a lancé un appel à chaque Burkinabè, de l’intérieur comme de la diaspora, à prendre conscience de la portée de cette initiative, à la rejoindre et à la soutenir, car c’est ensemble que nous bâtirons un Faso plus fort et plus juste.

Agence d’Information du Burkina

