Évaluation des contacts d’objectifs 2025: le ministre Jacques Sosthène DINGARA affiche un taux d’exécution de 62, 15%

‎Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé, ce mardi 5 août 2025, à l’évaluation à mi-parcours du contrat d’objectifs du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), Jacques Sosthène DINGARA.

‎Au 30 juin 2025, le taux d’exécution global du contrat d’objectifs du ministre s’établit à 62,15 %. Ce résultat, qu’il attribue « à l’accompagnement et à l’effort de l’ensemble des acteurs du secteur de l’éducation », s’accompagne de performances remarquables aux examens scolaires : un taux de réussite au Certificat d’études primaires (CEP) de 89,68 % a été enregistré. Par ailleurs, 40 % des classes de CM2 ont réalisé un taux de réussite de 100 %.

‎Le ministre a également présenté les principales réformes engagées, parmi lesquelles la reprise du mécanisme de l’instruction civique pour tous les enfants, fondée sur des valeurs endogènes, le port du Faso danfani, l’initiation à l’anglais et aux techniques de l’information et de la communication (TIC), ainsi que la promotion des jardins et champs scolaires pour soutenir la dynamique des cantines endogènes, soulignant que l’alimentation joue un rôle important dans les résultats scolaires.

‎Concernant l’examen du CEP de cette année, la reproduction des sujets a été assurée par les régions elles-mêmes, évitant ainsi les contraintes liées au transport depuis Ouagadougou, a précisé Jacques Sosthène DINGARA.

‎En termes de perspectives pour le reste de l’année, le ministre a évoqué l’opérationnalisation du Conseil de l’école en remplacement des APE et COGES, l’initiation aux savoirs endogènes, ainsi que l’expérimentation de l’enseignement des langues nationales dans un certain nombre d’écoles dès la prochaine rentrée.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏 / 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞