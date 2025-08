Évaluation des contacts d’objectifs 2025 des ministres : un taux d’exécution de 53% pour Dr Aminata Zerbo/Sabané

‎ ‎L’évaluation du contrat d’objectifs de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabané, s’est tenue ce mardi 5 août 2025, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Au 30 juin 2025, la mise en œuvre de son contrat d’objectifs affiche un taux de réalisation physique de 53%.

‎

‎Selon la ministre, plusieurs acquis ont contribué à ce résultat satisfaisant. Au niveau des infrastructures, il s’agit notamment de la poursuite de la couverture des zones blanches, de l’élaboration des spécifications pour le lancement des marchés destinés à couvrir 750 nouvelles localités cette année, de l’interconnexion de 38 nouveaux bâtiments au RESINA, ainsi que d’avancées significatives dans la construction des deux mini Data centers.

‎

‎Concernant le renforcement des capacités opérationnelles de l’administration, la ministre a souligné le recrutement de 214 nouveaux agents. En matière de dématérialisation de l’administration, la feuille de route 2025 a été finalisée avec l’identification de 75 procédures.

‎

‎S’agissant de la signature électronique, Dr Aminata Zerbo/Sabané a indiqué qu’une phase d’expérimentation a débuté avec l’intégration de trois plateformes : le circuit intégré des missions internes, le circuit intégré des missions externes, et le circuit intégré de gestion des courriers, en attendant la mise en place de l’infrastructure complète d’ici la fin de l’année.

‎

‎Des progrès ont également été notés au niveau de l’identifiant unique électronique, avec la finalisation de la plateforme d’enrôlement interne, en attente du recrutement du prestataire pour le système final.

‎

‎Sur le plan juridique, plusieurs décrets importants ont été adoptés, notamment ceux relatifs à la délivrance de l’identifiant unique et à la gestion de l’agrément technique des systèmes d’information en matière de sécurité, ainsi qu’un avant-projet de loi sur les activités postales.

‎

‎La ministre a cependant relevé des difficultés rencontrées, telles que la défaillance de certains prestataires et l’inaccessibilité de certaines zones.

‎

‎Pour le second semestre, elle prévoit de poursuivre les travaux de réception des deux mini Data centers, d’engager la couverture des 750 nouvelles localités et de lancer l’enrôlement pour l’identifiant unique.

‎

