Engagement patriotique : un septuagénaire parcourt 110 km à vélo pour soutenir ‘’Faso Mêbo’’

Manga, 15 juillet 2025 (AIB) -Boureima Kagambèga, âgé de 70 ans, a entrepris, mardi, un parcours à vélo de 110 kilomètres entre Manga (Zoundwéogo) et Ouagadougou, afin d’acheter et de remettre deux sacs de ciment à « Faso Mêbo », l’initiative présidentielle visant à accélérer le désenclavement des villes et l’embellissement des paysages urbains du Burkina Faso.

« Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir et qu’il a lancé l’initiative Faso Mêbo, je cherchais le moyen de contribuer et d’exprimer toute ma joie. J’ai pu réunir la somme pour acheter deux sacs de ciment que je vais apporter à Ouagadougou », a déclaré Boureima Kagambèga, originaire du village de Kalamtoèga, dans la commune de Manga.

Le septuagénaire, à la barbe grisonnante, vêtu de Faso dan fani et arborant les drapeaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger attachés à son vélo, s’exprimait mardi matin avant son départ pour la capitale.

Au cours de son périple de 110 kilomètres, M. Kagambèga a prévu des haltes à Guiba, Toécé et Kombissiri, pour remettre des drapeaux du Burkina Faso aux Présidents des délégations spéciales (PDS) desdites communes.

Par ce geste symbolique, il souhaite encourager les autorités locales et appeler la jeunesse de ces localités à s’engager pour la réussite des initiatives gouvernementales.

Le départ pour Ouagadougou de M. Kagambèga a eu lieu devant la mairie de Manga, après qu’il a remis le drapeau du Burkina Faso au PDS de Manga, Bérenger Bihoun, et reçu en retour les encouragements et les félicitations de ce dernier.

Pour M. Bihoun, l’initiative de Boureima Kagambèga est « un geste fort et une leçon d’engagement patriotique pour tous ».

Selon le PDS, l’initiative « Faso Mêbo » devrait bientôt s’étendre à Manga, comme dans d’autres grandes villes du Burkina Faso. « Elle aura besoin du soutien et de l’engagement de tous pour atteindre les objectifs fixés », a-t-il souligné, appelant les populations de Manga à se mobiliser et à poser des actes forts, à l’image de celui de Boureima Kagambèga.

Avant son départ, M. Kagambèga a également reçu les encouragements et les bénédictions de plusieurs compatriotes, ainsi que des autorités, dont le chargé de mission de la région du Nazinon auprès de la présidence du Faso, Thierry Nikiéma.

La mairie de Manga lui a également offert un imperméable pour se protéger en cas de pluie durant son trajet.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata