Dori : Les FDS et les VDP honorent la mémoire des héros tombés pour la patrie

Dori, 2 nov. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la commémoration du 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région du Sahel ont déposé, ce dimanche 2 novembre 2025, une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au cimetière militaire de Dori.

Cette cérémonie symbolique, à la fois sobre et émouvante, a été marquée par une profonde solennité. À travers ce dépôt de gerbe, les FDS et les VDP ont rendu un hommage vibrant à tous les combattants tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la nation burkinabè.

Les participants ont observé un moment de recueillement en mémoire des hommes et des femmes qui ont consenti le sacrifice suprême pour la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso. Selon les organisateurs, cet acte traduit la reconnaissance de la nation envers ses dignes fils, tout en rappelant la valeur du patriotisme et du don de soi.

Dans le prolongement de cette cérémonie, une opération de don de sang a été organisée à l’infirmerie militaire de Dori. Ce geste humanitaire vise à contribuer à la prise en charge des blessés et des malades.

Le médecin-capitaine Woulikoun Dabiré, responsable de l’opération, a indiqué que cette initiative répond au besoin urgent de reconstituer les stocks de la banque de sang de la localité. Il a exhorté la troupe à donner son sang avec fierté, soulignant qu’environ 250 poches sont attendues à l’issue de la collecte.

Pour Amado Nana, technologiste biomédical au dépôt-distributeur de produits sanguins de Dori, cette collecte vient à point nommé. Elle permettra, selon lui, de renouveler les réserves et de répondre efficacement aux demandes croissantes des services hospitaliers.

Il a précisé que cette période est particulièrement sensible, marquée par de nombreux cas de paludisme et d’anémie, notamment chez les enfants hospitalisés en pédiatrie.

À travers ces gestes d’hommage et de solidarité, les FDS et les VDP du Sahel ont réaffirmé leur engagement au service de la nation. En honorant la mémoire de leurs frères d’armes tombés et en œuvrant à sauver des vies, ils traduisent, une fois de plus, les valeurs de bravoure, de fraternité et de dévouement qui fondent l’identité des Forces armées nationales du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

Ali Mamoudou Maïga

AIB / Séno