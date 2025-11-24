Burkina – Djôrô – solidarité – Dèmè Sira

Djôrô : Gaoua accueille la caravane nationale «Dèmè Sira»

Gaoua, 23 nov. 2025 (AIB) – La caravane nationale «Dèmè Sira» a fait son entrée dans la ville de Gaoua, a constaté dimanche l’AIB.

Le flambeau a été présenté à la population à la Place de la Nation de Gaoua par le gouverneur, Siaka Barro, après avoir été accueillie dans une ambiance chaleureuse au carrefour de Bakonon, à l’entrée de la ville.

Selon le gouverneur, la flamme du flambeau «Dèmè Sira» doit illuminer l’ensemble de la région afin de renforcer les actions de solidarité et de vivre-ensemble.

« J’invite la population du Djôrô, témoin de la transmission de ce flambeau, à véhiculer des messages de paix et d’union nationale pour un Burkina Faso uni où il fera bon vivre », a-t-il indiqué.

« Des urnes, des messages de paix et de solidarité passeront dans l’ensemble des provinces de la région afin de susciter davantage de contributions pour le soutien des plus démunis », a ajouté M. Barro.

La cérémonie a été ponctué par un théâtre-forum animé par la troupe dirigée par le comédien burkinabè Hyppolite Ouangrawa, alias M’ba Bouanga, visant à renforcer la réflexion et l’engagement citoyen autour des valeurs de solidarité et de vivre-ensemble.

L’initiative «Dèmè Sira», portée par le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, a été lancée le 14 novembre 2025 à Ouagadougou par le Premier ministre. Elle vise à raviver l’esprit d’entraide qui fonde l’identité burkinabè. Le flambeau a déjà traversé les régions du Kadiogo, du Nando, du Bankui, des Tannounyan et du Guriko.

Agence d’information du Burkina

MS/yos