Djibo se reconnecte

Djibo, 23 juillet 2025 (AIB). La ville de Djibo, dans la région du Sahel, retrouve progressivement le lien avec l’extérieur. Après le retour très attendu du réseau de téléphonie mobile Moov Africa, coupé depuis près de quatre ans, c’est désormais la RTB radio qui émet à nouveau. Un double soulagement pour les populations du Djelgoji, qui saluent également l’arrivée des unités des BIRS 28 et 05, renforçant le sentiment de sécurité dans la cité.

Ce retour du signal téléphonique, enregistré récemment, a été accueilli avec enthousiasme et soulagement par les habitants qui peuvent désormais communiquer avec leurs proches, accéder aux services numériques et reprendre certaines activités économiques.

La reprise des émissions de la radio nationale vient renforcer cette dynamique. Après plusieurs années de silence, la voix de la RTB radio se fait à nouveau entendre à Djibo, permettant aux populations d’avoir accès à l’information nationale et régionale, mais aussi aux programmes éducatifs, culturels et civiques.

Ces avancées significatives s’inscrivent dans un contexte de sécurisation progressive du territoire, marqué notamment par le déploiement récent des Bataillons d’Intervention Rapide et de Sécurisation (BIRS) 28 et 05, dont la présence rassure les habitants et facilite l’opérationnalisation des structures essentielles.

« Nous avons vécu des moments très difficiles. Aujourd’hui, entendre la RTB et pouvoir appeler nos parents, c’est comme renaître », témoigne un habitant de Djibo, visiblement ému.

Ces rétablissements marquent un tournant important dans le processus de résilience des populations du Sahel. Ils constituent des signaux positifs traduisant la volonté des autorités et des forces engagées de restaurer pleinement cette localité.

Agence d’Information du Burkina

AG/ata