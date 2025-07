Djibasso/Baccalauréat 2025 : Le jury 12 affiche des résultats satisfaisants au second tour

Djibasso, 9 juillet 2025 (AIB)- Les résultats du second tour du Baccalauréat 2025 ont été proclamés ce mardi au lycée départemental de Djibasso, dans la province de la Kossi, en présence des autorités éducatives et des forces de défense et de sécurité. Le jury 12 affiche des résultats jugés satisfaisants.

À 13h06 précises, la sirène a retenti pour annoncer aux candidats et à l’assistance le début de la proclamation. C’est le président du jury, Soumaila Guiro, qui a donné le top départ, libérant enfin la tension palpable parmi les élèves en attente.

En série A4, sur 28 candidats au second tour, 21 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 75 %, avec 7 filles et 14 garçons.

En série D, le taux est encore plus élevé : 17 admis sur 19 candidats, soit 89,47 %, dont 15 garçons et 2 filles.

Au total, sur l’ensemble de la session 2025 dans le jury 12, la série A4 enregistre 88 admis sur 114 candidats, soit 77,19 % de réussite. La série D, quant à elle, affiche 35 admis sur 66, soit un taux de 53,03 %.

Ces résultats, qualifiés de satisfaisants par les responsables éducatifs, suscitent joie et fierté dans la localité.

Agence d’Information du Burkina