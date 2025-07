Dissin : Parents d’élèves et enseignants se mobilisent pour remplacer une salle sous paillote

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB) – Les parents d’élèves et les enseignants de l’école primaire de Mou-Donéteon, dans la commune de Dissin (Sud-Ouest), ont lancé un appel à la solidarité communautaire pour construire une salle de classe en matériaux durables, en remplacement d’une salle sous paillote devenue inutilisable.

Dans une correspondance datée du 18 juin 2025, avec ampliation au président de la délégation spéciale de Dissin, au chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Dissin, ainsi qu’à l’association Gnowtaar de Mou, les signataires sollicitent l’appui des ressortissants du village pour la réalisation d’une salle de classe en parpaings et d’une latrine, pour un coût global estimé à 3,5 millions FCFA.

« La troisième salle de classe de notre école, jadis en paillote, est devenue inutilisable. Cette situation impacte négativement les conditions d’apprentissage et limite l’accès de certains élèves à l’éducation », expliquent les parents d’élèves et les enseignants, soutenus par le chef du village et le Comité villageois de développement (CVD).

Le recrutement des élèves du CP1 n’a pas eu lieu durant l’année scolaire écoulée, et la situation pourrait se reproduire pour l’année 2025-2026, rappelle un parent d’élève.

Ouverte en 2010, l’école de Mou-Donéteon, située dans une zone enclavée, espère que cet élan de mobilisation permettra d’offrir un meilleur cadre d’études aux enfants de la localité.

Agence d’Information du Burkina