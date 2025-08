Développement de la région du Djôrô : autorités religieuses et acteurs de la société civile échangent avec le Premier ministre

‎

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé ce vendredi 1er août 2025 à Gaoua une série d’audiences aux composantes des forces vives de la région du Djôrô, notamment aux autorités religieuses et aux acteurs de la société civile. Ces délégations ont exposé au Chef du Gouvernement leurs attentes ainsi que leur engagement pour le développement de la région.

‎

‎Monseigneur Modeste Ollo Kambou, évêque du diocèse de Gaoua et représentant des autorités religieuses, a salué la démarche d’écoute et de proximité du Premier ministre. « Il est venu jusqu’à nous, c’est un honneur. Nous saluons vraiment cela », a-t-il déclaré à l’issue de l’entretien. Selon lui, les échanges ont été marqués par une forte invitation à vivre la fraternité humaine et la communion des cœurs.

‎

‎Le Premier ministre a également insisté sur l’importance des prières et des conseils des religieux, compte tenu de leur présence constante sur le terrain et de leur proximité avec les populations. « Il compte sur nous pour bâtir, main dans la main, un Burkina Faso uni, solidaire et fraternel », a souligné Monseigneur Kambou.

‎

‎Nouhoun Palenfo, président du Conseil régional des organisations de la société civile du Djôrô et porte-parole de la société civile, a qualifié ce moment d’échange de sincère et constructif, au cours duquel plusieurs doléances ont été soumises. « Nous avons abordé des préoccupations majeures liées à la santé, notamment l’opérationnalisation du centre d’hémodialyse de Gaoua, l’autonomisation du centre de transfusion sanguine, le manque de couveuses en pédiatrie ainsi que la problématique d’approvisionnement en eau potable », a-t-il rapporté.

‎

‎Des doléances spécifiques ont également été présentées au Chef du Gouvernement par les représentantes des femmes de la région, notamment l’amélioration des infrastructures des Maisons de la femme, le besoin d’ambulances dans certaines localités, et surtout la construction d’une usine de transformation agroalimentaire pour valoriser les productions locales.

‎

‎Le Premier ministre a accordé une attention particulière aux différents exposés, avant de souligner la nécessité d’une implication collective pour relever les défis énumérés. « Il nous a rassurés de sa volonté d’apporter des réponses concrètes, avec notre participation active, car nous sommes dans une dynamique de révolution et chacun doit mettre la main à la pâte », a insisté le président du Conseil régional avant de saluer l’engagement du Gouvernement à faire avancer le Burkina Faso sur tous les fronts.

‎

‎« Malgré la guerre, il y a des signes de progrès. L’avenir s’annonce meilleur. Nous restons mobilisés aux côtés des autorités pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable », a-t-il conclu.

‎

‎Ce séjour du Premier ministre à Gaoua marque un temps fort d’écoute des forces vives locales, dans une logique de proximité et de gouvernance participative.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞