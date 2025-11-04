Des acteurs des médias s’engagent à suivre les pas du célèbre journaliste Yacouba Traoré

Ouagadougou, 4 nov. 2025 (AIB)-La 37ᵉ promotion de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), baptisée promotion « Yacouba Traoré », s’est engagé à suivre les pas du célèbre journaliste, écrivain et enseignant, décédé le 17 août 2025.

Ils sont au total 92 stagiaires à avoir terminé leur formation professionnelle, 21 mois pour le cycle B et 24 mois pour le cycle A, dans les filières journalisme, communication, techniques et technologies des médias.

Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, les stagiaires, désormais journalistes, techniciens et communicants, ont un rôle crucial à jouer dans le contexte national marqué par la quête d’une véritable souveraineté.

Il les a exhortés à être des gardiens de la vérité, des protecteurs de l’éthique, et des promoteurs de la vision de l’État ainsi que des aspirations du peuple burkinabè.

« Vous devrez faire preuve de rigueur, d’indépendance et d’intégrité dans l’exercice de vos fonctions. C’est à ce prix que vous vous ferez une place dans le milieu de l’information et de la communication », a-t-il soutenu.

Le ministre a rappelé aux stagiaires que le pays attend d’eux une information et une communication responsables, surtout dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes.

« Votre engagement sera déterminant dans la construction d’un Burkina Faso mieux informé et plus juste. Votre voix devra être celle de la cohésion sociale, de la paix et du progrès », a-t-il insisté.

Au ministre d’ajouter à l’endroit des journalistes, techniciens et communicants de la 37e promotion, « Vous avez le devoir de contribuer à la construction d’un Burkina Faso plus résilient, en ne perdant jamais de vue l’importance du patriotisme, du courage et de la solidarité ».

La directrice générale de l’ISTIC, Dr Alizeta Ouoba/Compaoré, a assuré que les nouveaux diplômés sont prêts à servir la Nation.

Elle a souligné que durant leur formation, les stagiaires ont fait preuve de discipline, d’abnégation, d’assiduité aux enseignements et de culture du résultat, ce qui leur a permis d’accomplir leur parcours avec de bonnes performances.

Dr Ouoba a réitéré ses remerciements au corps enseignant et au personnel administratif pour leur dévouement, lequel permet à l’ISTIC de toujours atteindre ses objectifs et de demeurer un centre d’excellence où professionnalisme et rigueur constituent la boussole.

Le délégué général de la 37ᵉ promotion, Konwoman Rufin Paré, a indiqué que le nom de baptême « Yacouba Traoré » restera un modèle pour leur cohorte.

« Dans nos actions au quotidien, nous tenterons de tout faire pour être ce qu’il a été, pour en être le modèle. Il est comme le moule d’où nous sommes sortis », a-t-il déclaré.

Selon lui, feu Yacouba Traoré leur disait toujours : « Vous devez avoir la droiture et la rigueur qui doivent vous animer dans le traitement de l’information et de la communication, pour être au service de vos semblables et servir l’intérêt général».

Agence d’Information du Burkina

BAK/ata