Dano : Feu Ferdinand Dabiré, dessinateur du drapeau national du Burkina Faso, élevée au grade d’Officier de l’Ordre de l’Etalon

Dano, 28 juillet 2025 (AIB) – Le journaliste à la retraite, Ferdinand Dabiré décédé à Ouagadougou le jeudi 3 juillet 2025, a été fait Officier de l’Ordre de l’Etalon à titre posthume, le samedi 5 juillet à Dano par l’Etat burkinabè.

Le premier secrétaire de rédaction à Sidwaya, Feu Dabiré Ferdinand, a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre de l’Etalon à titre posthume. C’est le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, qui a présidé cette cérémonie de décoration à Dano, la ville natale du défunt.

C’était en présence d’anciens étudiants, de parents, d’amis et des autorités administratives provinciales et du ministère en charge de la communication.

L’Etat marque ainsi sa reconnaissance à celui-là même qui a dessiné le drapeau national du Burkina Faso sous la révolution du Capitaine Thomas Sankara.

Journaliste de formation, il a été formateur au centre de formation professionnelle de l’information (CFPI), actuel institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC).

Ferdinand Dabiré fut également le premier directeur régional de la communication du Sud-ouest d’où il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Pour sa reconversion, Feu Dabiré s’était installé à Bagane au secteur 3 de Dano pour mener ses activités. Malade depuis des mois, il a rangé définitivement sa plume, le jeudi 03 juillet 2025 à Ouagadougou.

Il a enterré dans son domicile à Bagane, le village qui l’a vu naître le samedi 05 juillet 2025. Il laisse derrière lui une femme éprouvée et quatre enfants inconsolables mais fiers de leur père.

Agence d’information du Burkina

SZ-dnk-ata