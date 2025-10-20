FOOT-BFA-MAL-AFR-SPORT-CAF-COUPE

Coupe de la Confédération CAF : courte défaite de l’USFA sur Djoliba AC (0- 1)

Ouagadougou, 20 oct. 2025 (AIB)-Le Djoliba athlétic club de Bamako (Mali) a battu dimanche soir au stade du 4 Août de Ouagadougou, l’Union sportive des forces armées (USFA) du Burkina Faso par le score étriqué de 1 but à 0, comptant pour le 2e tour aller des préliminaires de la Coupe de la confédération CAF.

L’US force armées a pourtant tenu bon jusqu’à la 85e minute où Kader Kéna (85e) a ouvert le score pour le Djoliba AC. Pourtant l’équipe burkinabè était plus offensive avec Noufé Sié et Mohamed Diallo comme chefs d’orchestre. La défense malienne a pu gérer ces assauts répétés de l’USFA avant de réorganiser la révolte.

Les militaires de l’USFA tenteront le tout pour tout sans pouvoir revenir au score. L’entraineur de l’équipe burkinabè Amadou Sampo n’a pas digéré cette défaite qui complique sa tâche la semaine prochaine pour le match retour.

« On prend un but et on perd un match à un moment où on était bien dans le jeu. On est rentré timorés dans le match. Les coups de pied arrêtés, c’est du mental. On en a eu beaucoup. Tout cela est dû au manque de compétions. Mes joueurs n’ont pas su gérer leurs émotions », a expliqué coach Sampo.

Mais il a espoir que son équipe ira « chercher ce résultat au Mali », car pour lui, « il y a de la place. Il y a comme une punition car on ne méritait pas de perdre ce match ».

Son capitaine Patrick renchérie en mentionnant que « l’USFA sait voyager. Si Djoliba a pu faire un résultat ici, l’USFA peut mieux le faire au Mali la semaine prochaine »

L’entraineur du Djoliba AC Mory Boudo dit voir sur l’aire de jeu, «deux bonnes équipes. Nous, nous en voulions plus. On a subi, mais c’était volontaire. On voulait laisser le ballon à l’adversaire. Tout s’est joué au niveau de la détermination. Ça s’est payé en fin de match. On va travailler à assurer la qualification à domicile ».

Agence d’information du Burkina

as/ata