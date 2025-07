Burkina-Maroc-Coopération-Armée-Formation

Coopération militaire Burkina Faso – Royaume du Maroc : 200 stagiaires parachutistes formés au centre d’instruction des troupes aéroportées

Ouagadougou, 7 juil. 2025 (AIB)-Grâce à la coopération militaire entre les Forces armées nationales burkinabè et celles du Royaume du Maroc, 200 stagiaires parachutistes ont bénéficié de six semaines de formation au centre d’instruction des troupes aéroportées de Bobo-Dioulasso (capitale économique).

200 stagiaires parachutistes ont bénéficié de six semaines de formation théorique et pratique en technique de saut parachutiste au centre d’instruction des troupes aéroportées de Bobo-Dioulasso (capitale économique).

Ils ont reçu leur brevet militaire de parachutistes le mardi 1er juillet dernier au Camp Ouezzin Coulibaly au cours d’une cérémonie de sortie présidée par le chef d’État-major de l’armée de Terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba.

« Cela a contribué effectivement à renforcer la capacité opérationnelle de nos troupes et nous espérons que les différents stagiaires qui ont participé à cette campagne de saut puissent être motivés et être plus engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », a affirmé le colonel Hamed Hermann Rouamba.

Cette formation, la première du genre a été rendue possible grâce à la coopération militaire entre les Forces armées nationales burkinabè et celles du Royaume du Maroc. Une délégation composée d’une quarantaine d’officiers marocains était aux côtés des instructeurs et moniteurs burkinabè pour la réussite de la campagne.

Le colonel Hamed Hermann Rouamba a souligné que « la délégation marocaine a été d’un appui inestimable pour la réalisation du projet.

« Non seulement en termes de mise à disposition de l’aéronef pour réaliser les sauts ainsi qu’un nombre quand même assez conséquent de spécialistes qui sont venus nous soutenir », a-t-il indiqué à l’endroit des marocains.

Selon le commandant du Centre d’instruction des Troupes Aéroportées de Bobo-Dioulasso

Chef de Bataillon Sami David Palm, « ce stage a visé plusieurs objectifs parmi lesquels faire acquérir aux stagiaires le savoir-faire nécessaire à la bonne exécution des sauts, une mise en condition opérationnelle par l’acquisition des techniques et tactiques des troupes aéroportées ».

A cela, il a ajouté « un aguerrissement physique, le goût de l’action, le goût du risque, le don de soi, le dépassement de soi et surtout l’assurance qui sont les aptitudes opérationnelles indispensables pour la défense du territoire national ».

Le Délégué des stagiaires Darius Poda s’est réjoui au nom de ses frères d’armes, de l’aboutissement de leur formation.

« Ce brevet que nous recevons aujourd’hui n’est pas qu’une simple distinction, il représente bien plus qu’un insigne, c’est un symbole de notre engagement, de notre discipline, de notre courage et surtout de notre fraternité d’armes. Saut après saut, épreuve après épreuve, nous avons appris à maîtriser nos peurs, à faire confiance à notre équipement, à notre équipe et surtout à nous-mêmes », a-t-il relevé.

Composés de 10 officiers, 56 sous-officiers et 134 militaires du rang, dont deux femmes, les stagiaires proviennent de diverses unités des Forces armées nationales (FAN), notamment du bataillon du Groupement commando parachutiste (GCP), du Centre national d’entrainement commando (CNEC), des bases aériennes, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR), et du Groupement central des armées (GCA).

Agence d’information du Burkina

WIS