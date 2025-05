Burkina-Sénégal-Visite-Travail-Amitié-Coopération

Coopération : Le Burkina et le Sénégal signent des accords dans plusieurs domaines stratégiques

Ouagadougou, 17 mai 2025 (AIB) – Le Burkina Faso et le Sénégal ont signé samedi plusieurs accords dans les domaines du commerce, de la défense, de la diplomatie, de l’économie, des finances, etc., lors d’une séance de travail entre le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Sénégal ont paraphé, ce samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou, plusieurs accords portant sur des domaines stratégiques tels que la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, la culture et le sport.

Ces accords ont été signés lors de la rencontre de travail et d’amitié entre les Premiers ministres, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays

« Cette séance de travail est un manifeste de la volonté commune des plus hautes autorités de nos deux pays de concrétiser cette coopération historique, car nous sommes convaincus que le salut de nos deux pays ne peut venir que de notre unité et de notre fraternité », a déclaré le chef de l’exécutif burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il a par ailleurs indiqué qu’il s’agit de créer une nouvelle dynamique pour donner un coup d’accélérateur à la mise en œuvre d’un certain nombre d’accords, mais aussi à ceux en cours de finalisation, en consolidant les liens de solidarité pour un avenir sûr.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a pour sa part renouvelé la détermination du Sénégal à approfondir cette collaboration entre les deux pays, une coopération ancienne, précieuse, franche et sans reproche.

« Nous avons une coopération solide, basée sur le respect mutuel, mais qui gagnerait à être renforcée et mieux développée, notamment en matière de défense, d’économie et de finances », a soutenu M. Sonko.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata