Coopération bilatérale : le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman signent un Accord en matière d’investissement.

Ouagadougou, 28 août 2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, et SEM Abdulsalam Bin Mohammad AL MURSHIDI, Président de la Haute Autorité du Fonds souverain du Sultanat d’Oman, ont procédé dans la soirée du mercredi 27 août 2025, à la signature d’un Accord de coopération en matière d’investissement entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’Autorité d’Investissement du Sultanat d’Oman.

SEM Abdulsalam Bin Mohammad AL MURSHIDI a souligné que cette signature représente un premier pas dans la coopération entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman, encourageant les deux parties à intensifier les actions, afin de mettre en œuvre rapidement les divers projets mentionnés dans l’Accord.

Il a exprimé la volonté de son pays à renforcer sa collaboration avec le pays des Hommes intègres, dans les domaines d’intérêt commun tels que l’agriculture, les mines et l’énergie.

« Cette signature marque un début et nous espérons que les projets seront concrétisés pour le bonheur de nos populations; nous souhaitons que ce soit une collaboration fructueuse entre nos deux pays. », a-t-il affirmé.

Selon le ministre en charge des Affaires étrangères, la signature de l’Accord constitue non seulement un point de départ de la coopération entre les deux pays, mais également un signe d’engagement des autorités des deux pays à travailler ensemble.

Le Chef de la diplomatie burkinabè reconnait par ailleurs que les secteurs d’investissement identifiés au Burkina Faso par le Fonds souverain du Sultanat d’Oman, sont également des domaines prioritaires pour les autorités de notre pays.

Par conséquent, il a salué cette convergence de vue, signe d’une coopération qui s’annonce bénéfique pour les peuples burkinabè et omanais.

« Les domaines de collaboration mentionnés dans le document, qui concernent les mines, l’agriculture et l’énergie, sont en accord avec les priorités des politiques publiques de développement de notre pays; cela montre que nous avons des opinions similaires et que nous voulons une coopération qui soit avantageuse pour nos deux nations », a-t-il dit.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a rassuré la délégation omanaise, de l’engagement du Burkina Faso à soutenir toute démarche visant à renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, notamment la mise en place de projets concrets, et mutuellement fructueux, durables et avantageux.

Troisième plus grand pays de la péninsule arabique, le Sultanat d’Oman a d’énormes potentialités qui résident dans ses ressources naturelles (pétrole, gaz, minéraux, ressources halieutiques) et sa position géographique stratégique pour le commerce.

‎ Agence d’Information du Burkina

‎DCRP/ MAECR-BE

‎