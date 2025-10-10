Burkina- Fonction-Publique-Recrutement 2025-Bilan

Concours de la Fonction publique: Les défis de l’organisation relevés selon le président du comité d’organisation

Ouagadougou, 10 oct. 2025 (AIB)- Le Secrétaire général du ministère de la fonction publique travail et de la protection sociale, s’est félicité vendredi de la rigueur observée dans l’organisation, marquée par le respect strict des horaires, la coordination nationale harmonisée et l’absence de dysfonctionnements majeurs.

« Tous les résultats attendus ont été publiés à bonne date, dans le respect du contrat d’objectifs fixé par Son Excellence Monsieur le Premier ministre », a annoncé le président du comité d’organisation, Rodrigue Suanyaba Oboulbiga, par ailleurs secrétaire général du ministère d chargé de la Fonction publique.

M. Oboulbiga, s’exprimait lors d’une conférence de presse animée jeudi 10 octobre 2025 à Ouagadougou, où il a salué la bonne tenue de l’ensemble du processus, allant de la composition à la délibération. Les concours se sont déroulés sans incident majeurs.

Il a souligné que 185 concours directs ont été administrés entre le 20 juillet et le 10 août 2025, dont 54 en ligne et 131 corrigés électroniquement. Ces épreuves ont concerné plus de 7 000 postes à pourvoir, conformément à l’autorisation du Conseil des ministres du 22 janvier 2025 qui prévoyait le recrutement global de 11 404 agents publics, incluant les concours professionnels.

Les 42 jurys, ont achevé leurs travaux dans les temps, permettant la publication des résultats au 30 septembre 2025, conformément aux engagements pris, a insisté M. Oboulbiga.

Le Secrétaire général soutenu que « les innovations de cette session ont tenu leur promesse parce que les concours de médecins généralistes et des ingénieurs de conception géomètres avec respectivement 911 et 799 candidats, ont pu être administrés en ligne.

En outre, la répartition des candidats par salle qui a été faite suivant l’ordre chronologique du numéro de récépissé a facilité l’organisation pratique de manière notable.

Le président du comité d’organisation a relever grâce à cette performance, la rentrée dans les établissements de formation professionnelle pourra se dérouler de manière harmonisée entre le 13 et le 20 octobre 2025, évitant ainsi les déperditions de postes et facilitant la gestion des listes d’attente.

Le ministère a par ailleurs invité les candidats admis à plusieurs concours à signaler rapidement leur choix, afin de permettre à d’autres d’occuper les postes disponibles.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata