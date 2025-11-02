Comoé: Le Haut-commissaire donne de la voix aux Forces combattantes à Ouo

Ouo, 22 octobre 2025 (AIB)-Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations, le Haut-commissaire de la Comoé, Mathieu Tinguéri, s’est rendu le 22 octobre 2025 à Ouo, commune rurale située à 125 km de Banfora, chef-lieu de la province. Cette visite avait pour but de féliciter et d’encourager les FDS qui œuvrent quotidiennement pour la sécurisation de la zone, ainsi que d’échanger directement avec la population.

À son arrivée à Ouo, Mathieu Tinguéri a successivement visité la brigade territoriale de gendarmerie, le quartier général des bérets rouges et le service départemental des Eaux et Forêts, avant de terminer par une rencontre d’échanges avec les forces vives.

Le premier responsable de la province a félicité et encouragé les forces combattantes pour les sacrifices consentis, leur sens élevé du patriotisme et leur résilience, qui ont contribué à la pacification de la province en général, et de la commune de Ouo en particulier.

Le Haut-commissaire a par ailleurs invité les forces combattantes à ne pas baisser la garde et à rester solidaires afin de consolider les acquis et les victoires déjà engrangées.

Après les FDS, c’est une population nombreuse, en liesse et heureuse de regagner son terroir, qui a accueilli le Haut-commissaire à la Maison des jeunes. À la demande de l’autorité provinciale, une minute de silence a été observée à la mémoire des forces combattantes et des civils tombés pour la défense de la patrie.

« La très forte mobilisation de la population témoigne du retour de la paix et de la sécurité à Ouo », a déclaré Mathieu Tinguéri. Et d’ajouter : « J’exprime ma gratitude à la population, aux services techniques et aux FDS pour leurs efforts constants en faveur de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. J’adresse une mention spéciale aux forces combattantes. »

S’adressant à ses interlocuteurs, le Haut-commissaire a affirmé : « Je suis venu vous féliciter et vous encourager pour votre patriotisme et votre résilience, mais aussi pour toucher du doigt vos réalités quotidiennes.

La population a fait porter sa voix par son représentant, Tiémoko Ouattara. Ce dernier a exprimé la joie de la population de la commune de Ouo, ragaillardie par cette visite du représentant de l’État dans la province. Il a également présenté un long chapelet de préoccupations et de doléances.

Parmi les principales préoccupations figurent celles liées à l’éducation, notamment l’insuffisance d’enseignants au lycée provincial et dans la Circonscription d’éducation de base (CEB).

Dans le domaine de la santé, M. Ouattara a évoqué la vétusté des infrastructures, l’insuffisance du matériel médico-technique et le manque de personnel soignant. À cela s’ajoute le besoin d’une ambulance supplémentaire, la seule existante étant insuffisante au regard de la distance avec Banfora. La population souhaite également l’érection du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) en Centre médical.

En ce qui concerne l’accès à l’eau potable, le porte-parole a plaidé pour la réhabilitation et la réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques, notamment des forages et des adductions d’eau potable simplifiées (AEPS), ainsi que la réhabilitation du barrage de Ouo. Il a également sollicité la création de retenues d’eau dans certaines localités afin d’occuper utilement les jeunes durant la saison sèche.

Par ailleurs, des préoccupations ont été soulevées dans les domaines du foncier, des infrastructures routières, de l’économie locale et des réseaux de télécommunication.

Tout en rassurant ses administrés que plusieurs de leurs préoccupations auront des réponses « à court, moyen et long terme », le Haut-commissaire, accompagné de plusieurs directeurs provinciaux, a promis de transmettre les doléances à qui de droit. Concernant le projet de bitumage de la route, il a rassuré que le dossier est en cours et connaît des avancées significatives.

À ce propos, la directrice provinciale des Infrastructures et du Désenclavement a précisé que la validation du rapport d’impact environnemental a été effectuée et que celle du rapport d’actualisation des études est prévue pour 2025.

La rencontre, dominée par des messages de cohésion sociale, de vivre-ensemble et de collaboration entre la population et les forces combattantes, a été fortement appréciée. « Nous avons bien accueilli cette visite et remercions beaucoup le Haut-commissaire pour cette initiative salutaire qui nous galvanise à œuvrer pour relever les défis de développement de notre commune », a confié Tiémoko Ouattara.

