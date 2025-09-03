Burkina-Niangoloko-Don-ESIF-Commune

Comoé/Don : Une entreprise citoyenne offre 4 pneus neufs à l’ambulance de la commune de Niangoloko

Niangoloko, 3 Sept. 2025 (AIB)- Le Président directeur général (PDG) de l’Entreprise Soulama Ignace et Fils (ESIF), Ignace SOULAMA, a offert mercredi, 4 pneus flambants neufs à l’ambulance de la Commune de Niangoloko pour son fonctionnement.

Le don a été remis au Président de la délégation spéciale communale de Niangoloko, Ousséni OUÉDRAOGO, par le représentant du PDG d’ ESIF, Massadjami Vincent de Paul HEMA.

Les pneus ont été immédiatement remis au Médecin-Chef du Centre médical du Secteur 06 de Niangoloko, Dr Ismaël SAWADOGO, pour usage.

Au regard des activités intenses d’évacuations qu’effectue l’ambulance vers le CHR de Banfora (5 en moyenne par jour), Le PDG d’ESIF a estimé qu’il était nécessaire qu’elle soit dotée de nouveaux pneus.

Le PDS, dans son intervention, a salué l’acte posé par le responsable de l’entreprise et l’a jugé patriotique. Il a également félicité le donateur tout en lui adressant ses vœux de réussite et de prospérité dans ses activités.

Agence d’information du Burkina

BBH/bbp