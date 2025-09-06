Commune de Koubri: La jeunesse catholique assainit le CSPS de Tansablogo

Tansablogo, 4 septembre 2025 (AIB) – La Communauté chretienne de base (CCB) de Tansablogo, en collaboration avec les Cœurs vaillants, âmes vaillantes (CVAV), a organisé le jeudi 4 septembre 2025 une journée de salubrité au profit du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Tansablogo, village situé à une trentaine de kilomètres du chef-lieu du département de Koubri.

Munis de houes, coupe-coupe, râteaux, balais et serpillières, fidèles, jeunes et volontaires se sont mobilisés très tôt le matin pour donner un coup de neuf à l’enceinte de l’établissement sanitaire.

Les allées, les différentes salles, les toilettes, les espaces verts ont été nettoyés dans une ambiance de convivialité et de solidarité.

Au-delà de l’assainissement, les organisateurs ont remis des gants et du matériel de travail au personnel soignant. « Offrir un cadre propre et du matériel, c’est aussi améliorer les conditions de soins et redonner confiance aux patients », a expliqué le porte-parole de la CCB.

L’infirmier chef de poste (ICP), a salué cette initiative citoyenne et spirituelle qui, selon lui, renforce l’hygiène et appelle à une plus grande implication communautaire dans la santé publique.

Pour plusieurs participants, l’action traduit la volonté des populations locales d’accompagner les structures sanitaires confrontées à des moyens limités.

Agence d’information du Burkina

LZ/bak