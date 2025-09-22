Commune de Koubri : La CEB mobilise son personnel pour une année scolaire ambitieuse

Koubri, 22 sept. 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Koubri a tenu, lundi sa deuxième rencontre de concertation, de bilan et de planification. La séance, dirigée par le chef de circonscription, Achille Guigma, a permis de dresser le bilan de l’année scolaire écoulée et de fixer les priorités pour 2025-2026.

Selon les données présentées, la CEB de Koubri a obtenu un taux de réussite de 88,57 % au Certificat d’études primaires (CEP) 2025. Un résultat que M. Guigma a attribué à « l’engagement des enseignants, des encadreurs pédagogiques, des parents d’élèves et de tous les partenaires de l’éducation ».

Il a salué les agents nouvellement affectés et rendu hommage à ceux en partance pour leur contribution. Il a aussi exhorté ses collaborateurs à maintenir les acquis tout en relevant les défis, notamment la gestion des effectifs croissants, l’amélioration de la qualité des enseignements et l’accompagnement des écoles en zones rurales.

« Chaque enfant de Koubri mérite un enseignement de qualité, quelles que soient ses conditions de vie », a-t-il affirmé, M. Guigma.

La rencontre s’est achevée par des échanges sur l’organisation pratique de la rentrée scolaire, les évaluations continues et les activités pédagogiques à venir.

Agence d’Information du Burkina