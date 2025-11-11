BURKINA-YAADGA-MEMORIAL-SANKARA-INSTALLATION-COORDINATION

Comité mémorial Thomas Sankara : Sèta Boulio coordonne désormais les activités au Yaadga

Ouahigouya, 11 nov. 2025 (AIB)-Le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a procédé mardi dans la cité de Naaba Kango, a l’installation officielle de son coordonnateur régional de Yaadga, Sèta Boulio, a constaté l’AIB.

La cérémonie qui a eu pour cadre la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Ouahigouya a mobilisé plusieurs acteurs acquis à la cause des idéaux du Président Thomas Sankara. C’est un bureau régional constitué de 16 membres avec à sa tête l’inspecteur de l’enseignement primaire Sèta Boulio qui travaillera entre autre à promouvoir la mémoire du Père de la Révolution burkinabè à travers diverses activités dans les provinces du (Loroum, Zondoma, Passoré, Yatenga).

Au nom du président du CIMTS le colonel-major Daouda Traoré, le Dr Jean Hubert Bazié a officiellement installé le coordonnateur régional du CIMTS Sèta Boulio en présence de plusieurs personnalités locales, des membres de l’administration et des organisations de la société civile. Le représentant du Président du CIMTS a invité le bureau régional sous le leadership de son coordonnateur, à promouvoir la mémoire de Thomas Sankara à travers diverses activités, à mobiliser les ressources pour les projets actuels et futurs du comité.

Dr Bazié a invité les membres à s’engager dans la sensibilisation et à recruter de nouveaux adhérents et surtout à faciliter la création de clubs dans les établissements scolaires. Auréolé de son écharpe de coordonnateur, Sèta Boulio dit mesurer la lourdeur de la tâche mais reste déterminé avec ses camarades à mener le noble combat pour la mémoire du Père de la Révolution burkinabè dans tout le Yaadga.

Pour le coordonnateur Boulio, la vision actuelle du Burkina dans le cadre de la RPP sous la conduite du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré est une opportunité pour le peuple et particulièrement à la nouvelle génération de jouer pleinement sa partition.

La cérémonie d’installation a été parrainée par le Lt-colonel Lassané Porgo qui a invité les membres du bureau à rassembler le maximum de personnes à s’engager pour la reconnaissance mondiale de l’histoire de notre peuple et pour le travail de promotion des idéaux du Capitaine Thomas Sankara.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata