Chine-Développement-Zone-Économique-Xiamen

Chine : Xiamen une ville portée au sommet grâce à la vision du Président Xi Jinping

Xiamen, 17 août 2025 (AIB) – Dans la province du Fujian, la ville de Xiamen se présente comme un modèle de développement économique remarquable, grâce à la vision d’avant l’heure du Président de la République populaire de Chine Xi Jinping.

Dans les années 1970, le gouvernement chinois a amorcé de grandes orientations pour le développement des zones économiques, dont celle de Xiamen, située au Sud-Est du pays, sur les côtes de l’océan Pacifique.

La ville portuaire de Xiamen a connu son essor économique dans les années 1980, grâce à l’un des grands visionnaires, l’actuel Président de la République populaire de Chine, le camarade Xi Jinping, dont les mérites sont largement reconnus sur place pour le travail titanesque abattu.

À l’époque, en tant qu’autorité municipale, le Président Xi Jinping se déplaçait à bicyclette, avec laquelle il transportait son secrétaire général pour superviser les travaux dans sa zone de compétence.

Aujourd’hui, Xiamen est une cité aux multiples buildings à l’architecture remarquable, où éléments naturels et artificiels cohabitent harmonieusement.

La ville est également l’une des principales portes d’ouverture de la Chine, grâce à sa zone portuaire où les échanges commerciaux avec le reste du monde sont particulièrement intenses.

Le tourisme y est fortement développé, soutenu par un paysage soigneusement aménagé pour l’attractivité.

Respectueuse de l’environnement, la ville accorde une place privilégiée à la verdure, illustrée par une grande diversité d’arbres qui rehaussent la beauté splendide de cette cité.

Agence d’Information du Burkina (AIB)