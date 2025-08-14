CHAN KE-TZ-UG 2024: le président de la FBF encourage les Etalons A’ à se remobiliser

Dar-es-Salaam, 14 août 2025 -AIB)-Au lendemain de la défaite des Etalons A’ face aux Mourabitounes A’ de la Mauritanie (0-1), le président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo est passé à l’hôtel des joueurs pour les encourager à se remobiliser pour la suite du CHAN.

C’est un message fort de remobilisation que le président de la FBF a adressé aux Etalons A’ du Burkina.

« Je ne suis pas là pour vous féliciter parce que notre objectif était tout autre. Mais je suis là pour vous encourager à vous relever et à vous remobiliser pour la suite », a déclaré le patron de la faîtière du football burkinabè Oumarou Sawadogo.

Il a également assuré que tous les enseignements seront tirés de cette étape pour envisager l’avenir avec lucidité et ambition. Après la rencontre avec le président Sawadogo l’équipe burkinabè s’est envolée pour Zanzibar où elle croise les Baréas de Madagascar le samedi 16 août prochain pour l’un des derniers matchs de la poule B.

Agence d’information du Burkina

