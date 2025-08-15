CHAN KE-TZ-UG 2024 : Etalons A’, gagner les Bareas pour l’honneur

Zanzibar, 15 août 2025 (AIB)-Les Etalons A’ du Burkina Faso comptent quitter le 8e Championnat d’Afrique des nations (CHAN) avec une victoire pour l’honneur, en battant les Bareas de Madagascar qu’ils affrontent demain samedi au Stade Amani de Zanzibar, pour le compte de la 4e et dernière journée dans la poule B.

« J’ai demandé aux joueurs de se donner à fond, afin qu’on sorte de cette compétition la tête haute », a déclaré l’entraineur des Etalons A’ Issa Balboné lors de la conférence de presse d’avant-match animé par le Burkina Faso et le Madagascar.

Le technicien burkinabè et son capitaine Patrick Malo qui se sont présentés à cette conférence de presse, ont affiché cette ambition de repartir au pays avec une note positive en battant Madagascar ce samedi.

Patrick Malo a été, on ne peut plus clair : « pas de calcul. Il faut gagner pour se faire pardonner.»

Le match Burkina Faso # Madagascar se joue ce samedi 16 août 2025 à 17h GMT au Amani Stadium de Zanzibar. Les Bareas malgaches ont besoin d’une victoire pour se qualifier pour les quarts de finale du CHAN.

Agence d’information du Burkina

as/ata