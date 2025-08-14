FOOT-BFA-MTN-TAN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN 2024: Mauritanie # Burkina: « mes joueurs ont été agressifs sur le ballon mais pas sur l’adversaire » (coach Balboné)

Dar-Es-Salaam, 14 août 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons A’ du Burkina Faso Issa Balboné a déclaré mercredi en conférence de presse d’après-match que ses joueurs ont manqué d’agressivité sur leurs adversaires, les Mourabitounes de la Mauritanie, victoruex sur la plus petite des marges, en match de poule B du CHAN, disputé hier mercredi au Benjamin Mkapa Stadium de Dar-Es-Salaam en Tanzanie.

« Sur le plan offensif on a été inexistant parce qu’on a eu beaucoup d’occasions qu’on n’a pas concrétisé. C’est ça qui a fait défaut ce soir. Ils ont été agressifs sur le ballon mais pas sur l’adversaire », a déclaré le technicien burkinabè Issa Balboné en conférence de presse d’après-match.

Le coach burkinabè a également fustigé la prestation de l’arbitre sud-africain Jelly Alfred dans ses prises de décision. Pour Balboné « le carton rouge est venu nous destabiliser. Notre joueur joue le ballon, l’adversaire vient le cogner et l’arbitre sort un carton rouge. Je ne sais pas si c’est la VAR ou c’est l’arbitre qui a pris sa décision. Je pense qu’il n’y avait pas de faute ».

Au delà des décisions arbitrales contestées, force est de reconnaitre que les responsabilités de cette contre performance des Etalons A’ peuvent être situées à deux niveaux: la qualité de la prestation des joueurs et celle de l’encadrement. Le coach peut avoir mis la bonne tactique en place, non bien exploiter par les joueurs ou le contraire.

En tous les Issa Balboné dit n’avoir pas de regrets quant à la qualité de ses poulains qu’il a envoyé dans ce CHAN. Pour lui, « ce sont les joueurs en forme du moment. J’ai joué au football et je pense qu’il y a souvent la méforme et tout ce qui se passe au haut niveau. Je pense que ces enfants ont beaucoup appris et dorénavant ils pourront faire une bonne compétition ».

Son attaquant Yves Koutiama reconnait que « tout n’a pas fonctionné. On se devait de gagner le match pour pouvoir continuer. On a perdu et on est vraiment déçu de cette défaite et de l’élimination ». Il promet que « on va encore travailler pour créer le beau jeu et pouvoir terminer avec des buts. »

Le Burkina Faso est éliminé dès le premier tour comme dans les trois autres participations de CHAN (2014, 2018, 2021), mais jouera son 4e match de poule le samedi 16 août prochain à Zanzibar contre le Madagascar. Le CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024, reporté à 2025, se joue du 2 au 30 août.

Agence d’information du Burkina

as/ata