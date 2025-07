FOOT-BFA-TAN-AFR-SPORT-CAF-CHAN2024

CHAN 2024 : les forces et les faiblesses des adversaires du Burkina Faso

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB)-Le groupe B du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024) de football regroupe le Burkina Faso, la Centrafrique, le Madagascar, la Mauritanie et la Tanzanie. Il offre un mélange unique de profils : des équipes expérimentées aux nations débutantes, chacune portant des ambitions différentes. Cette configuration laisse présager une compétition très disputée où l’expérience, la dynamique collective et la préparation physique joueront un rôle crucial. L’AIB se propose de donner des analyses pointues des forces et des faiblesses des 4 adversaires des Etalons A’ avant le démarrage de la compétition le 2 Août prochain.

Ces différentes analyses vont concerner les Taifa Stars A’ de la Tanzanie qui ouvriront le bal avec les Etalons A’ (le 2 Août prochain), les Mourabitounes A’ de la Mauritanie, les Fauves du Bas-Oubangui de la Centrafrique et les Barea A’ de Madagascar.

Le CHAN 2024 décalé à 2025 est co-organisé par trois pays à savoir le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. La compétition se joue du 2 au 30 Août 2025.

Agence d’information du Burkina

