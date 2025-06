BURKINA-CENTRE-OUEST-ENSEIGNEMENT-SECONDAIRE-BACCALAURÉAT-LANCEMENT

Centre-Ouest/Baccalauréat 2025 : 11 278 candidats en lice dans la région

Koudougou, le 24 juin 2025 (AIB) – Le top départ des épreuves écrites et orales du baccalauréat, session de 2025, a été donné mardi (7h30) au collège Saint Joseph Moukassa de Koudougou par le gouverneur, avec 11 278 candidats en lice dans la région du Centre-Ouest, a constaté l’AIB.

Le lancement qui s’est déroulé en présence du gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, et du directeur régional de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Centre-Ouest (DRESFPT-COS), Bienzi Didier Paré, marque le début d’une période pour les 11 278 candidats de la région.

La session 2025 du baccalauréat dans la région du Centre-Ouest verra 11 278 candidats tenter leur chance, dont 5 777 garçons et 5 501 filles. L’enseignement général présente la majeure partie des effectifs avec 10 019 candidats (4 880 garçons et 5 139 filles) répartis sur les séries A4, D et C.

L’enseignement et la formation technique et professionnelle comptent quant à eux 1 259 candidats (897 garçons et 362 filles) pour les baccalauréats technologique et professionnel.

Comparativement à la session 2024, qui enregistrait environ 11 600 candidats, cette année marque une légère baisse d’environ 300 candidats. Le directeur régional Bienzi Didier Paré attribue cette diminution principalement à deux facteurs : la situation sécuritaire et l’ouverture de nouveaux établissements d’enseignement technique et professionnel dans d’autres régions du Burkina Faso.

La région du Centre-Ouest, auparavant un pôle d’attraction pour ces filières, voit désormais les candidats rejoindre des offres éducatives plus proches de leurs localités d’origine.

Lors du lancement au jury 251, le gouverneur par intérim, Adama Jean Yves Béré, a adressé un message d’encouragement aux candidats : « Ce qui leur sera demandé, c’est ce qui a été vu en classe. Je dirai, ce sont leurs professeurs qui ont proposé les sujets qui ont été choisis. » Il a également mis en garde contre toute tentative de fraude, un phénomène constaté lors des examens précédents.

Le gouverneur a profité de l’occasion pour saluer l’engagement du corps enseignant et du personnel administratif, dont le dévouement a permis une année scolaire paisible. Il a également félicité les forces de défense et de sécurité pour leur rôle crucial dans le maintien de la sécurité sur l’ensemble du territoire régional, garantissant un déroulement serein des examens.

Sur la situation sécuritaire dans le Centre-Ouest, le gouverneur s’est montré rassurant : « Au Centre-Ouest, je peux vous rassurer qu’on est tranquilles. Nous avons tenu une série de rencontres avec les forces de défense et de sécurité qui ont procédé à un déploiement de personnel sur le terrain pour parer à toute éventualité. » Aucun incident n’a été signalé jusqu’à présent, et les autorités espèrent que cette quiétude se maintiendra jusqu’à la fin des épreuves.

Les efforts d’organisation salués

L’examen est réparti sur 48 jurys dans la région, dont 12 centres de composition (5 pour le Boulkiemdé, 5 pour le Sanguié, 1 dans la Sissili et 1 dans le Ziro). Des rencontres préparatoires ont été menées avec les acteurs sectoriels, les forces de défense et de sécurité, ainsi que la direction régionale de la santé, pour assurer des conditions optimales aux candidats.

La session du baccalauréat se déroulera jusqu’au 11 juillet 2025, avec la délibération et la proclamation des résultats du premier tour prévues pour le 3 juillet 2025.

L’année dernière, le taux de réussite dans la région était de 53,06%. Le directeur régional a exprimé l’ambition de voir ce taux dépassé cette année, voire d’atteindre les 100%, même si cela relève de l’idéal. « Nous travaillerons à ce que le taux de cette année dépasse celui de l’année passée », a-t-il affirmé.

Cette nouvelle session du baccalauréat dans le Centre-Ouest s’annonce donc sous de bons auspices, avec des autorités mobilisées pour assurer un déroulement juste, équitable et sécurisé, offrant ainsi aux jeunes candidats toutes les chances de réussir cette étape importante.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA