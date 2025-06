Burkina-Justice-Formation-Relais- Communautaires

Centre-Est : 50 relais communautaires formés sur la saisine et le fonctionnement de la justice

Tenkodogo ,19 juin 2025 (AIB)- Le consortium APD/ASAFF dans le cadre du projet de promotion des droits humains au Centre-Est (PPDH-CE) financé par l’UAT/Particip, a formé jeudi, 50 relais communautaires ressortissants des communes de Garango, Koupéla et Tenkodogo pour l’atteinte de plusieurs objectifs à savoir la promotion des droits humains et le renforcement de la justice de proximité.

Cette formation qui s’inscrit dans la promotion des droits humains dans la région du centre-Est, a pour objectif de doter les relais communautaires de compétences pratiques pour renforcer l’accès à la justice et a une meilleure connaissance de leurs droits fondamentaux.

« Les 50 relais seront des para-juristes et leurs capacités doivent être renforcées afin qu’ils puissent exécuter leurs missions de façon adéquate. Pour la formation d’aujourd’hui, nous allons revenir sur les fondamentaux du droit, et sur les nouvelles mesures législatives qui ont été prises au cours de la dernière semaine », a déclaré le facilitateur Gaël Pakodtoogo.

Il ajoute qu’il sera passé en revue les alternatives des différends qui sont des modes des règlements non juridictionnels que les para-juristes peuvent utiliser pour régler certains conflits.

Selon le coordonnateur du projet, Josias Dabo, il existe beaucoup de conflits latents et d’autres difficultés liées à la promotion et à la protection des droits humains dans la région du Centre-Est, notamment dans les communes de Garango, Koupela et de Tenkodogo, en terme d’atteintes et de violation des droits humains.

« Il existe également des difficultés en terme d’accès des populations à la justice ou de la connaissance de l’institution judiciaire. Nous voulons simplement rapprocher les justiciables de la justice. Les relais vont servir de pont entre l’institution judiciaire et les populations de sorte à les informer et les orienter sur la saisine où le fonctionnement de la justice », précise-t-il.

Il faut rappeler que cette activité participe à rétablir la confiance entre les populations et la justice.

Agence D’information du Burkina

SM/BBP