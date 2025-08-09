Campagne agricole 2025-2026 à Djibo : Une résilience paysanne qui fait germer l’espoir

Djibo, 7 août 2025 (AIB)-Malgré le contexte national et une pluviométrie capricieuse, la campagne agricole 2025-2026 dans la commune de Djibo se distingue par des avancées notables. Une mission conjointe de suivi, conduite cette semaine par le directeur régional de l’Agriculture du Sahel, M. Abidiasse Yé, et le directeur provincial de l’Agriculture du Soum, M. Térédié Sanou, a permis de constater sur le terrain une dynamique encourageante.

Les résultats enregistrés à ce jour font état de 20 hectares de maïs, 52 hectares de riz, 55 hectares de niébé et 20 hectares d’arachide emblavés dans la commune. Ces chiffres traduisent l’engagement sans faille des populations locales à faire face à l’adversité, en cultivant la terre avec espoir et détermination.

Les techniciens agricoles déployés sur le terrain relèvent que les cultures présentent un état phytosanitaire satisfaisant, porté par des pluies relativement bien réparties depuis le début de l’hivernage et un encadrement de proximité assuré par les services techniques déconcentrés du ministère de l’Agriculture.

Lors de la visite, les responsables de la mission ont pu constater de visu les efforts déployés par les producteurs, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, unis autour d’un objectif commun : nourrir la province et assurer la sécurité alimentaire de leurs familles.

« La mobilisation de la population de Djibo force l’admiration. Malgré les difficultés, elle reste debout et engagée pour nourrir ses enfants et contribuer à l’économie locale », a salué M. Abidiasse Yé, à l’issue de la mission de terrain.

Ce sursaut communautaire, dans une zone souvent décrite comme l’une des plus vulnérables du pays, constitue un signal fort que l’agriculture peut rester un levier de résilience et de développement, à condition d’être soutenue de manière constante.

La campagne agricole 2025-2026 à Djibo porte ainsi les germes d’un avenir meilleur et rappelle que, même en terre difficile, l’espoir peut toujours fleurir lorsque les populations sont accompagnées et écoutées.

Agence d’information du Burkina

AG/ata