Burkina/Ziro: Les élèves de Sapouy outillés à la valorisation du patrimoine culturel et touristique

Sapouy, 6 mai 2025(AIB)- La Direction provinciale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Ziro a animé mardi, une conférence publique à l’endroit des élèves du lycée municipal de Sapouy en vue de les outiller sur la valorisation du patrimoine culturel et la promotion du tourisme interne.

Selon Abdoulaye Kagambega, directeur provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Ziro, l’objectif de cette communication, est de sensibiliser les jeunes sur la richesse du patrimoine culturel et touristique burkinabè et la nécessité d’en faire un moteur de développement local.

Il a exhorté les scolaires à s’intéresser aux sites touristiques de leur province et du pays, et à devenir des ambassadeurs de la culture nationale.

M. Kagambèga donnait une communication riche en enseignement aux élèves à l’occasion du mois du patrimoine burkinabè autour du thème : « Patrimoine culturel et tourisme interne : leviers de développement et d’identité. »

« Le Burkina regorge de trésors culturels. Il est temps que nos jeunes les découvrent et les valorisent », a-t-il indiqué.

Le directeur provincial a également souligné le rôle crucial de l’école dans la promotion des langues nationales et des traditions.

L’initiative a suscité un véritable engouement chez les participants.

« C’est à partir de cette conférence que j’ai compris que notre pays et surtout la province du Ziro regorge d’énormes potentialités touristiques que nous devons chercher à découvrir », a confié Kaboré W. Lidivine, élève en classe de Terminale D.

Cette conférence s’inscrit dans les activités préparatoires à la Journée nationale dédiée aux coutumes et traditions, célébrée chaque 15 mai.

À Sapouy, cette mobilisation autour du patrimoine traduit la volonté croissante d’ancrer la culture dans la conscience des plus jeunes.

