Burkina : Yacouba Traoré repose désormais au cimetière de Gounghin

Ouagadougou, 18 août 2025 (AIB)-Yacouba Traoré, journaliste, ancien directeur général de la RTB, enseignant, écrivain et fondateur de la web TV Fadima TV, a été inhumé cet après-midi au cimetière municipal de Gounghin. Décédé dans la nuit du samedi au dimanche 17 août à l’hôpital Bogodogo de Ouagadougou, il a été conduit à sa dernière demeure, accompagné de parents, amis, collègues et de nombreux étudiants.

Yacouba Traoré a été un maestro des médias burkinabè, en formant plusieurs générations de journalistes et communicateurs, qui constituent aujourd’hui un héritage incommensurable dans le domaine des médias. Il a occupé d’importantes fonctions dans la communication, notamment directeur général de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) et secrétaire général de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC).

Selon Pascal Yemboini Thiombiano, chargé de mission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et ancien collaborateur du défunt, Yacouba Traoré a véritablement marqué la télévision nationale.

Il a révolutionné les séries télévisées nationales, notamment Affaires publiques, qui traitent des questions relatives au Burkina et à l’administration, en réduisant au maximum la place des télénovelas.

Il a également été le concepteur de RTB2 en région, avec la promotion de l’information de proximité et la diffusion de la télévision en continu (24h/24).

« C’est un aîné qui a su porter les jeunes sous son aile, et vous voyez du côté de l’ISTIC, aujourd’hui, le nombre d’étudiants qui sont là. Il a travaillé à transmettre des connaissances et un certain nombre de valeurs cardinales dans le domaine du journalisme. Il a également écrit de nombreux ouvrages qui ont permis de mieux connaître la pratique journalistique, ce qui aide les jeunes à mieux s’imprégner et à comprendre qu’on ne vient pas au journalisme pour faire du tourisme. Il y a des règles, il y a une éthique, il y a une déontologie », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, un de ses étudiants et stagiaire de l’ISTIC, Ifzou Kiemdé, a confié que le défunt était plus qu’un enseignant : c’était un père.

« Au-delà de l’enseignement, il conseillait et il inspirait. Grâce à lui, j’ai compris qu’au-delà de la passion de la radio, sa passion pour la télé m’a inspiré. Et actuellement, je suis vraiment polyvalent. Même si je suis un homme de radio, sa passion m’a inspiré. Et aujourd’hui, je produis aussi en télé », a-t-il confié.

Pour le directeur des chaînes thématiques de la RTB, Évariste Combary, Yacouba Traoré était d’abord un formateur, un homme très ouvert. Et en tant que journaliste, il dit devoir une partie de son parcours à ce dernier.

« L’émission Scène que vous voyez, c’est lui qui a permis qu’elle soit créée. C’est ce qui nous a permis de nous révéler. Au-delà de ma propre personne, j’ai été témoin de ce qu’il a pu accomplir à l’ISTIC. C’est vraiment une perte énorme. Si je dois le définir, c’est un homme très humble, jeune dans la tête, créatif en matière de télé, et nous avons essayé de suivre ses pas. Nous lui disons merci et lui présentons toutes nos excuses pour ce que nous n’avons pas pu faire de son vivant », a-t-il confié.

Agence d’information du Burkina

BBP/Yos/ata