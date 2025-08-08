BURKINA-AGRICULTURE-VALORISATION-RIZ-INFRASTRUCTURE-TRANSFORMATION

Burkina/Valorisation du riz burkinabè : Le Fonds Dumu Ka Fa finance une unité industrielle de transformation à 250 millions F CFA

Ouagadougou, 8 août 2025 (AIB)- Le fonds Dumu Ka Fa a accordé un financement de 250 millions de F CFA, à la Société industrielle de production agro-alimentaire (SIPA-BF), dont le siège est à Banfora, dans la région des Cascades, pour la construction d’une usine de transformation de riz.

« Le fonds est de 250 millions de F CFA, dont 158 millions pour la construction des infrastructures. Les 92 millions restants pour le fonds de roulement. Je pense que nous sommes aujourd’hui à un stade très avancé. Nous espérons qu’autour du 15 août, nous serons au niveau de la toiture », a indiqué le Président du conseil d’administration (PCA) de la Société industrielle de production agro-alimentaire (SIPA-BF), Zakaria Traoré.

Pour lui, ce financement a permis de réaliser ce chantier qui est à 80% en termes de réalisation, d’infrastructures et de construction.

« C’est un bon financement qui vient répondre à nos exigences et dans les exigences que nous aurions souhaitées. Un crédit qui est très simple et souple, à la hauteur de ce que nous voulons faire. Le taux d’intérêt est très abordable et le crédit a été facilité avec un bon suivi », a dit M. Traoré.

Le PCA de SIPA-BF, a précisé que l’usine emploiera 14 emplois fixes et 50 saisonniers.

« Nous trouvons que cette vision de l’Etat est une très bonne chose, en ce sens que cela aide le producteur à produire avec les projets financés pour la mise en place de différentes usines et des unités de transformation », a-t-il déclaré.

Pour Zakaria Traoré, à travers l’octroi d’engrais et les semences, c’est déjà un grand pas que l’Etat fait pour accompagner le monde agricole.

« En ajoutant la transformation, ça ne peut être que le complément qui manquait à la chaîne. Nous saluons vraiment cette belle initiative de l’Etat et nous espérons que cela ira crescendo pour le bonheur de tout le monde agricole », a-t-il poursuivi.

A l’en croire, Dumu Ka Fa est un bon partenaire financier et SIPA-BF entretient de bonnes relations avec le Fond qui l’accompagne à la hauteur de ses attentes.

Il a salué le professionnalisme du personnel de Dumu Ka Fa et a souhaité que ces initiatives se perpétuent car, cela galvanise les producteurs.

« Cela met en confiance de savoir que chaque saison, on peut avoir au moins un appui qui est déjà là, et que nous n’avons pas de difficultés pour amener nos productions aussi vers la transformation », a conclu le PCA.

La Société industrielle de production agro-alimentaire (SIPA-BF) est une nouvelle structure mise en place en 2024, sur fusion d’une ancienne structure appelée Dangboni Industrie, qui travaillait dans la production et la commercialisation des céréales depuis les années 2000-2022.

D’une capacité de production de 30 tonnes par jour dont 900 tonnes par mois, l’infrastructure se compose entre autres, d’un grand magasin, de bureaux, de guérite, de magasin et des boutiques.

Agence d’information du Burkina

