BURKINA-MOUHOUN-CULTURE

Burkina/Valorisation de la culture bwa à Noakuy :

La culture et la cohésion sociale magnifiées

Dédougou, 13 mai 2025 (AIB)-Le village de Noakuy, situé à quelques encablures de Dédougou, a vibré, le samedi 10 mai 2025, au rythme de la culture bwa lors d’une journée festive dédiée à la valorisation de ses traditions. Initiée par le Chef du village, Tamou Saboué, cette manifestation a réuni des habitants de la région et des visiteurs venus d’ailleurs.

L’événement de Noakuy est une journée traditionnelle qui met en lumière les traditions bwa, les jeux et les coutumes que les anciens manifestaient à chaque fois.

La journée vise à renforcer les liens entre les populations autochtones et celles venues d’autres horizons.

Selon le chef du village de Noakuy, Tamou Saboué, l’édition de 2025 est célébrée dans la vision du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui prône la solidarité entre les Burkinabè et la mise en valeur des traditions et coutumes locales.

M. Saboué a souligné l’importance de cette initiative en précisant que nous devons célébrer notre identité culturelle et encourager les échanges entre différentes communautés qui cohabitent sur notre sol.

« A travers cette initiative que nous célébrons chaque année, nous voulons que les populations qui vivent dans le village de Noakuy qu’elles soient autochtones, celles venues d’ailleurs et les personnes déplacées internes, vivent en symbiose, en harmonie et dans la connaissance de nos traditions et de nos coutumes», a indiqué M. Saboué.

Il a ajouté que toute personne résidant sur leurs terres puisse développer le sens de l’amour, du patriotisme, le sens du respect de l’autorité, le sens de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l’amitié.

Le chef du village de Noakuy, a affirmé qu’en partageant leurs coutumes, «nous permettons à chacun de mieux comprendre et respecter notre culture ».

Au programme de cette journée riche en activités, les participants ont assisté à des démonstrations de sports traditionnels, tels que le tir à l’arc, le tir au lance-pierre et la lutte traditionnelle.

A travers des chants et des sonorités, les différentes ethnies du village de Noakuy ont fait montre de leur savoir faire à travers des pas de danse, chose qui montre une parfaite cohabitation entre les populations de ce village.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les richesses de la culture bwa, à travers des chants, des danses et des expressions culturelles le tout marqué par une ambiance conviviale, où les échanges ont été au cœur des interactions.

En effet, c’est depuis 2016 que le Chef du village de Noakuy a initié cette journée culturelle afin de valoriser la culture bwa à Noakuy, célébrer les traditions locales et renforcer la cohésion sociale, un objectif cher aux plus hautes autorités du pays.

Les habitants de Noakuy, au-delà de la réjouissance, ont montré que la culture est un vecteur puissant d’unité, de solidarité et cohésion sociale.

