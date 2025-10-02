BURKINA-UNIVERSITE-ACCUEIL-ETUDIANTS-NOUVEAUX

Burkina/Université Thomas Sankara : Une cérémonie d’accueil pour intégrer et orienter les nouveaux étudiants

Ouagadougou, 01 oct. 2025 (AIB)-L’Université Thomas Sankara (UTS) a organisé mercredi, une cérémonie officielle d’accueil des nouveaux étudiants, marquée par des messages d’orientation et d’intégration visant à faciliter leur insertion académique et sociale.

« La cérémonie d’accueil qui est organisée pour vous est en droite ligne avec la vision de faire de l’Université Thomas Sankara, un pôle d’excellence et de référence produisant des cadres intègres, compétents, compétitifs et solidaires au service de la société », a déclaré le président de l’Université Thomas Sankara, Pr Pam Zahonogo.

Il a indiqué que la cérémonie est organisée pour donner toutes les informations utiles liées aux actes académiques mais aussi à la vie sociale sur le campus.

M. Zahonogo, s’exprimait, mercredi à Ouagadougou, à l’issue de la cérémonie d’accueil, d’information et de sensibilisation des nouveaux étudiants de l’Université Thomas Sankara.

La rentrée académique 2025-2026 à l’Université Thomas Sankara est placée sous le thème de la « Consolidation de la normalisation des années académiques ».

« Ils auront des communications sur les actes académiques et le régime des études. Nous allons leur expliquer le fonctionnement de la vie estudiantine et des œuvres universitaires auxquelles ils ont droit », a-t-il expliqué.

Le premier responsable de l’UTS, a souligné que les étudiants auront les mêmes niveaux d’informations.

«A l’Université Thomas Sankara, les années académiques sont normales pour la première fois depuis plus d’une décennie. Tous les étudiants des licences rentrent en octobre. Nous devrons travailler à consolider ces acquis obtenus au prix d’énormes sacrifices », a précisé Pr Pam Zahonogo.

Le représentant des délégués de l’UTS, Ibrahim Zerbo, a rappelé aux nouveaux bacheliers qu’ils n’étudient pas pour eux-mêmes, mais pour la nation.

« Votre mission est claire : étudiez avec rigueur, formez-vous avec sérieux, préparez-vous à servir le Burkina Faso avec compétence et patriotisme. N’oubliez jamais pourquoi vous êtes là», a-t-il dit.

M. Zerbo, a ajouté que les étudiants sont là pour apprendre, car selon lui, le savoir est la base de tout progrès.

« Nous avons besoin d’étudiants patriotes, responsables, travailleurs, qui comprennent l’avenir du Burkina, qui ne se construisent pas ailleurs, mais ici et maintenant par nous-mêmes », a poursuivi le représentant des délégués de l’UTS.

Il a par ailleurs demandé aux enseignants de garder une oreille attentive, de renforcer la communication et l’orientation à l’endroit des étudiants, surtout des nouveaux.

Au titre des doléances, Ibrahim Zerbo, a remercié l’effort fait au niveau de la mobilité du transport, tout en demandant de déployer davantage d’efforts afin de mieux satisfaire ce volet.

Le porte-parole des délégués de l’UTS, a également sollicité, une prestation de qualité au niveau du restaurant universitaire, en matière de repas et d’hygiène, ainsi qu’au niveau des hébergements et aux services d’infirmerie, afin d’assurer un meilleur bien-être des étudiants.

« Nous demandons le renforcement de la sécurité des étudiants en vue de réduire le cas de cambriolages et d’agressions perpétrées par des groupes d’étudiants », a-t-il noté.

M. Zerbo, a exhorté les étudiants, qui sont les bâtisseurs de demain, à s’engager pleinement dans leurs études et d’en faire un train vers l’excellence.

Pour l’étudiant en 3e année de licence en Physique énergétique et énergie renouvelable et bénéficiaire d’une bourse, Sami Kansié, ses conditions de vie et d’études se sont améliorées.

« J’ai pu me procurer des documents et fournitures afin de mieux organiser mes études. Mes performances académiques ont nettement augmenté et je suis désormais parmi les meilleurs de ma promotion », a mentionné M. Kansié, par ailleurs étudiant déplacé interne.

Il a remercié les principaux donateurs pour cet acte patriotique salutaire et a souhaité que l’octroi des bourses à l’Université Thomas Sankara soit continu.

La cérémonie a été marquée par la remise de bourses aux meilleurs étudiants et étudiants déplacés internes et des attestations de reconnaissance à trois partenaires de l’UTS.

Inaugurée le 15 octobre 2020, l’université Ouaga II, rebaptisée Université Thomas Sankara, compte plus de 33 000 étudiants, 70 filières en Licence, Master et Doctorat, 3 unités de formation et de recherche (UFR/SEG, UFR/SJP et UFR/ST), 2 instituts, 2 centres universitaires qui sont Tenkodogo et Dori et une école doctorale.

Elle mobilise 244 enseignants-chercheurs et 184 personnels Administratifs, technique, ouvrier et de soutien (ATOS).

Agence d’information du Burkina

HB/no/oo