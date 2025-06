BURKINA-FRAUDE-USINE-DEMENTELEMENT

Burkina : Une usine clandestine de faux gasoil démantelée à Bobo-dioulasso

Bobo-Dioulasso, 18 juin 2025(AIB) – Le Service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins (SRPJ-HBS) a animée une conférence de presse vendredi 13 juin 2025, annonçant le démentiellement d’une usine clandestine de fabrication de faux gasoil au quartier Leguema de Bobo-Dioulasso.

Cette usine, propriété d’un expatrié, produisait du carburant de contrefaçon à partir d’huiles de vidange mélangées à des produits chimiques tels que la soude caustique et l’acide sulfurique.

Selon le commissaire Yacouba Farta, chef du SRPJ-HBS, la capacité de production mensuelle de l’usine était estimée entre 30 000 et 50 000 litres, générant des revenus allant jusqu’à six millions de francs CFA.

Opérationnelle depuis plus de deux ans sans autorisation légale, l’usine écoulait ses produits via un opérateur économique, détenteur d’un numéro IFU, qui fournissait la matière première et facilitait la distribution sous la mention trompeuse « huile de vidange traitée ».

Le faux gasoil était vendu à 510 F CFA le litre à l’usine, puis revendiqué jusqu’à 600 F CFA, exposant les utilisateurs à des risques inconnus pour leurs engins.

Malgré plusieurs tentatives infructueuses, c’est grâce à des stratégies d’intervention élaborées que les forces de l’ordre ont pu intervenir in extremis pour arrêter les suspects en pleine activité.

Les personnes interpellées, dont le propriétaire expatrié de l’usine, seront présentées devant le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso pour la suite des procédures judiciaires.

Le commissaire Farta a salué l’engagement des populations dans la lutte contre la fraude et la criminalité, tout en les encourageant à signaler tout cas suspect via les numéros verts 16, 17 et 1010.

Agence d’information du Burkina

