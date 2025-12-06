BURKINA-CULTURE-PROMOTION-SALON

Burkina : Un salon pour promouvoir le patrimoine culturel et valoriser les sites touristiques

Ouagadougou, 6 déc. 2025 (AIB) -L’Association des jeunes visionnaires (AJV) a initié samedi la première édition du Salon des musées et des sites touristiques du Burkina (SAMUSITB), afin de valoriser le patrimoine culturel national.

« Nous organisons ce Salon des musées et des sites touristiques du Burkina parce que l’état actuel de notre pays nous recommande de retourner à nos sources, notamment sur le plan culturel », a déclaré le président de l’AJV, Ferdinand Ouédraogo.

Selon lui, ce retour aux sources s’inscrit dans la dynamique impulsée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a instauré une journée dédiée aux coutumes et traditions pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel burkinabè.

Le président de l’association s’exprimait samedi au Musée national de Ouagadougou, lors de l’ouverture de la première édition du SAMUSITB, placée sous le thème « Histoire et culture de notre Nation : symboles de notre souveraineté nationale ».

Il a expliqué que la formation dispensée dans les instituts, les universités publiques et privées doit être accompagnée d’une formation culturelle, afin de faire des étudiants de futurs patriotes et des ambassadeurs culturels une fois sur le marché de l’emploi.

« Nos étudiants ont besoin de revenir à leurs origines et de savoir d’où ils viennent », a soutenu Ferdinand Ouédraogo.

Il a également assuré que ce salon permettra aux musées nationaux d’établir des partenariats pour accroître leur visibilité, favoriser leur rénovation et contribuer au développement de la culture au Burkina Faso.

Selon lui, le SAMUSITB constitue aussi une opportunité pour les étudiants de l’Institut supérieur de technologie (IST) et de l’Institut privé africain moderne (IPAM) de faire du Musée national un espace d’échanges, de création et d’innovation.

Le premier responsable de l’AJV a par ailleurs exhorté les Burkinabè à s’impliquer davantage dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

Le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao, a salué l’association pour son engagement en faveur de la promotion de la culture burkinabè.

D’après lui, le SAMUSITB est également une vitrine permettant à chacun de se ressourcer auprès du patrimoine culturel, véritable richesse du pays.

Il a invité les citoyens à fréquenter davantage le Musée national, afin d’en faire une véritable vitrine de la promotion culturelle.

Le représentant le ministre en charge de l’Enseignement supérieur et patron de la cérémonie, Dr Vincent Sédogo a également salué l’initiative du SAMUSITB, qui contribue à revaloriser l’héritage culturel des ancêtres.

Il a réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner l’association dans l’atteinte de ses objectifs en matière de promotion du patrimoine national.

Pour l’occasion, l’IST et l’IPAM, désignés respectivement comme ambassadeurs du musée national et du musée de la musique, ont reçu des attestations.

La cérémonie s’est achevée par une visite guidée des stands et du Musée national.

Agence d’information du Burkina

