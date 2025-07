Burkina : Un pays qui ne parle pas sa langue, verra sa souveraineté réduite de 50 %, selon Benoit Illy

Ouagadougou, le 24 juillet 2025 (AIB) – Le président de l’Union nationale des établissements privés d’enseignement laïc (UNEPEL), Benoit Illy, a déclaré, lors de la cérémonie d’ouverture du 16e congrès de l’Union, que « un pays qui ne parle pas sa langue, sa souveraineté est réduite de 50 % ». Le congrès a débuté ce jeudi 24 juillet 2025 à Ouagadougou, sous le thème : « Enseignement et souveraineté au Burkina Faso : contribution du privé ».

« La langue est le premier pilier de la souveraineté. Lorsqu’un pays ne parle pas sa langue, sa souveraineté est réduite de 50 % », a affirmé Benoit Illy.

Selon lui, le choix du thème vise à répondre aux aspirations profondes du Burkina Faso dans son élan historique pour redéfinir les piliers de son développement.

Benoit Illy a souligné que « le système d’éducation doit être réorienté dans le sens des valeurs culturelles, lesquelles constitueront le socle d’une jeunesse compétente et patriote, fondement de toute souveraineté véritable ».

« Ce congrès est une halte pour nous permettre d’établir un bilan des actions menées ces trois dernières années, d’adapter nos textes fondateurs pour une meilleure gouvernance et plus d’efficacité, et de renouveler nos instances dirigeantes dans un esprit démocratique », a-t-il précisé.

M. Illy a indiqué que, « malgré le contexte de guerre, notre union a bénéficié de plus de 90 % des arriérés de frais de scolarité des élèves affectés entre 2014 et 2024, en l’espace de trois ans. Le nombre de nos membres est passé de 1 411 à 1 500 ».

« Nous notons également une amélioration de la prise en compte du privé lors des examens, ainsi qu’une évolution du mode d’affectation des élèves dans le privé. Par ailleurs, l’UNEPEL a contribué à hauteur de 400 millions de francs CFA à l’effort de paix », a-t-il ajouté.

Benoit Illy s’exprimait ce jeudi 24 juillet à Ouagadougou, à l’occasion du 16e congrès de l’UNEPEL qui se tiendra du 24 au 26 juillet 2025, sous le thème : « Enseignement et souveraineté nationale au Burkina : contribution du privé ». Ce congrès réunit des organisations patronales venues du Bénin, du Mali, du Niger, du Congo et de la Russie.

Pour le chargé de mission du ministère en charge de l’enseignement, Luc Yé, « l’UNEPEL est la toute première faîtière de l’éducation au Burkina Faso. En cela, elle contribue de façon quantitative et qualitative à l’offre éducative ».

« Durant 53 ans, l’UNEPEL a rendu un service à la nation. Sa mission est un service public, bien que l’État soit le garant de l’éducation », a-t-il ajouté.

L’Union nationale des établissements privés d’enseignement laïc (UNEPEL) a été créée en 1972 et regroupe l’ensemble des promoteurs d’établissements privés du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

