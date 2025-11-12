Burkina : Un maître coranique devant la justice pour des actes de cruauté envers un talibé

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)-La justice burkinabè va juger le 19 novembre un maître coranique accusé d’avoir infligé des actes de torture d’une rare cruauté à son talibé de 13 ans, pour ne pas avoir rapporté une somme exigée à l’issue d’une journée de mendicité.

L’annonce a été faite mardi dans un communiqué par le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga 1, Bakouli Blaise Bazié.

Selon l’homme de droit, il est reproché au maître coranique d’avoir, durant le mois d’octobre, séquestré, ligoté et privé de nourriture un talibé de 13 ans.

Les blessures infligées à l’enfant ont provoqué une putréfaction avancée de ses deux mains, nécessitant une intervention médicale d’urgence pour éviter l’amputation, ajoute M. Bazié.

D’après le jeune garçon, cité par l’autorité judiciaire, les sévices lui ont été infligés pour ne pas avoir rapporté une somme d’argent exigée par son maître à l’issue d’une journée de mendicité.

Le 19 novembre, l’accusé devra répondre des faits de séquestration, de torture et de coups et blessures volontaires, précise le procureur Bakouli Blaise Bazié.

Le Procureur a dénoncé des faits d’une cruauté inqualifiable, rappelant qu’un enfant confié à une école coranique pour son éducation spirituelle ne saurait être exploité ou utilisé comme source de revenus et que sa dignité et son intégrité physique sont inviolables.

Agence d’Information du Burkina