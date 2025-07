Burkina-Soutenance-Master

Burkina : Un étudiant propose SMART AGRIC, pour réduire le gaspillage de l’eau dans le maraichage

Ouagadougou, 7 juil. 2025 (AIB) – L’étudiant du centre de services climatiques (WASCAL), Ibrahim Sawadogo, a défendu lundi à l’Université Joseph Ki-Zerbo, son mémoire de master en informatique appliquée au changement climatique. Il a proposé un système d’irrigation intelligent et autonome, SMART AGRIC, pour lutter contre le gaspillage de l’eau dans la production maraichère. Le jury a jugé son travail digne d’intérêt et lui a décerné la note de 18/20, l’exhortant à approfondir ses recherches en thèse.

« J’ai décidé de mettre en place un système intelligent et autonome permettant de contrôler l’utilisation de l’eau et l’humidité dans la culture maraichère », a indiqué l’étudiant Ibrahim Sawadogo.

M. Sawadogo est parti du constat que l’agriculture est un pilier majeur du développement au Burkina Faso. Or, les agriculteurs notamment, les maraîchers « n’ont pas de système en place qui permette de prendre en compte l’humidité du sol avant de faire l’irrigation ».

Parfois, les méthodes utilisées ne permettent pas d’optimiser l’eau. Soit, l’eau utilisée est trop pour les plantes ou en deçà des besoins de celles-ci, a-t-il déploré.

« Donc, notre objectif est de trouver un moyen pour donner l’eau utile à la plante pour lui permettre de bien grandir, bien mûrir, afin d’avoir bon rendement », a justifié l’étudiant.

« On a testé le système et il se comporte très bien », s’est-il réjoui.

Il envisage améliorer sa trouvaille en thèse en vue d’aider la population à utiliser l’eau de manière efficace, s’il bénéficie d’une bourse d’étude.

« L’étudiant a fait un travail excellent parce qu’il s’agit d’une recherche appliquée, pratique et utile au développement », s’est félicité son directeur de mémoire, Dr Abdoul Aziz Belko Diallo.

Il a développé un capteur de sol qui permet de détecter l’humidité du sol. Et en fonction de l’humidité du sol, il déclenche un système d’arrosage automatique. Et lorsque le sol est suffisamment humide à nouveau, le système d’arrosage s’arrête. Ce genre de système permet d’économiser beaucoup d’eau, a expliqué Dr Diallo.

Selon lui, le système est utile dans un contexte de changement climatique avec des pluies capricieuses et des problèmes de sécheresse.

« Donc, pouvoir mieux gérer l’eau avec ce genre de système nous permettrait non seulement d’économiser l’eau, mais également d’avoir des productions agricoles optimales. Parce qu’on va arroser la plante selon ses besoins », a-t-il fait savoir.

De son avis, le prototype est composé de trois éléments à savoir le capteur d’humidité du sol, le système d’irrigation qui est déclenché à partir du capteur, et une application mobile qui permet de suivre en temps l’arrosage du sol.

Il a interpellé les autorités universitaires, les responsables de WASCAL, les décideurs publics et privés à accompagner le travail de l’étudiant pour qu’il ne reste pas dans un laboratoire ou sous les étagères dans un bureau.

« On a besoin de cette solution pour aider nos cultivateurs, notamment ceux qui font l’arrosage manuel. Nous pensons qu’avec un soutien nécessaire, on peut optimiser le coût de cet équipement et le rendre disponible aux agriculteurs afin qu’ils puissent s’en accaparer et l’utiliser à bon escient », a-t-il conclu.

L’impétrant, Ibrahim Sawadogo a défendu son mémoire de master sur le thème : « Mise en place d’un système d’irrigation intelligent pour réduire le gaspillage d’eau lors de l’arrosage des cultures maraîchères à Ouagadougou : cas des cultures d’oignon et de tomate ».

Les membres du jury composé du Pr Alfa Oumar Dissa, des superviseurs Dr Ousmane Coulibaly et Dr Abdoul Aziz Belko Diallo et du rapporteur Dr Jean Bosco Zoungrana, ont jugé le travail scientifique, d’actualité et digne d’intérêt et lui ont attribué la note de 18/20.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos-ata