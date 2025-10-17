Burkina-Médias-Colloque

Burkina : Un colloque prévu les 6 et 7 novembre pour clarifier les confusions « incestueuses » entre journalisme, communication et cyberactivisme

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Le Laboratoire de recherche Médias et Communications Organisationnelles (LAMCO) a annoncé, vendredi, l’organisation, les 6 et 7 novembre 2025 à l’Université Joseph Ki-Zerbo, d’une rencontre scientifique internationale et pluridisciplinaire pour réfléchir sur les défis des métiers de l’information et de la communication à l’ère de la digitalisation.

Selon le directeur du LAMCO, Dr Firmin Gouba, cette rencontre se veut également un cadre d’hommage au Pr Serge Théophile Balima, pionnier des sciences de l’information et de la communication au Burkina Faso et en Afrique, pour sa contribution au développement du champ académique.

Il a souligné que les échanges permettront d’évaluer l’état actuel des formations, leurs forces et leurs limites face aux nouvelles exigences du marché. Les participants réfléchiront également à la problématique de l’adaptation des curricula, des méthodes d’enseignement et des cadres de recherche, ainsi qu’à la nécessaire clarification éthique et professionnelle, à l’ère des médias numériques, entre journalisme, communication et cyberactivisme.

Placée sous le thème « Peut-on encore former aux métiers de l’information et de la communication face aux défis de la digitalisation et des médias numériques ? », la rencontre vise à interroger la pertinence et l’avenir des dispositifs de formation dans un contexte de transformations technologiques et médiatiques. Plusieurs thématiques seront développées, notamment la formation aux métiers de l’information et de la communication en Côte d’Ivoire face aux défis du numérique, la légitimité de l’information en temps de terrorisme au Burkina Faso, ainsi que la distinction entre information et communication dans les colonnes de la presse burkinabè.

L’événement est organisé en partenariat avec l’Institut panafricain d’études et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC). Il réunira des enseignants-chercheurs, des étudiants, des professionnels des médias et des acteurs du numérique, dans une démarche de dialogue et de transmission entre générations.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata